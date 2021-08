Sergio Albertos, séptimo en el Trail Valle de Tena 8K

Por

El corredor turolense Sergio Albertos (Gamte) terminó en séptima posición en la versión más exigente de la siempre exigente carrera de Trail Valle de Tena.



Albertos completó el recorrido de 77 kilómetros y 7.185 metros de desnivel positivo en un tiempo de 14:31:50, solo cuatro minutos menos que el sexto, Óscar Pérez, al que solo las molestias en una de las rodillas del turolense le impidieron darle caza.



El Trail Valle de Tena fue la primera ultra del gamtiano, que hasta ahora no había corrido más allá de la distancia de maratón. El resultado de la 8K fue “una sorpresa” para el corredor.



La carrera comenzó a las cinco de la mañana del sábado, iluminando el camino con el frontal y “sin apretar, manteniendo todo el rato el mismo ritmo”, explicó ayer el corredor. Tras la subida al refugio del Brazato, la bajada a la Casa de Piedra y el temido ascenso al Garmo Negro los hizo prácticamente en solitario. Solo compartió algún tramo con los corredores de la 4K. Ese fue uno de los tramos más duros para Albertos, sobre todo por el calor.



A partir de ahí, y siempre en solitario, fue enlazando el paso por los refugios de Bachimaña, Respomuso y los Ibones Azules, en un constante sube y baja y siempre por encima de la cota 2.000.



El hecho de correr en solitario prácticamente toda la prueba no perjudicó a Sergio Albertos. “La cabeza me fue bien”, reconocía ayer recordando su hazaña.



Las primeras molestias en la “cintilla iliotibial” aparecieron en torno al kilómetros 47 de carrera para imÓscar Juste, décimopedirle poder correr en los últimos descensos para intentar estrechar el cerco al sexto, a quien ya había recortado casi veinte minutos y del que solo le separaron cuatro.



En la carrera 4K el corredor de Cedrillas (Gamte), finalizó en el puesto 40 de la clasificación. La alcañizana Pilar Prades terminó en el puesto 76, siendo la segunda clasificada de su categoría.

En la 1K el corredor del Grupo Alpino Javalambre Gerardo Soriano acabó sexto y el tragamillero ÓScar Juste, décimo