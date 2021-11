Sergio Lagunas asegura que no teme por su puesto

Por

El entrenador del Calamocha asegura estar “tranquilo” y no temer por su puesto al frente del equipo. Después de haber sumado su cuarta derrota consecutiva (aunque la registrada ante el Barbastro terminó computándose como victoria después de que el Juez de competición aceptase la alegación de alineación indebida de los del Somontano), el técnico afirma sentirse preparado para “reconducir la situación del equipo”.



El entrenador colorado aseguró el domingo, tras el partido contra Utebo en santa Ana donde cayó derrotado por un abultado 4-0, no estar “preocupado porque esto acaba de empezar y con una victoria se solucionan muchas cosas”. Ayer, el técnico insistía en su compromiso con el equipo del Jiloca, que cumple ya su séptima temporada.



Más aún, el míster del conjunto de Jumaya aseveró que “antes de poner en esa tesitura a la directiva del club, si viera que no estaba capacitado abandonaría al momento” su puesto al frente del equipo. Lejos de esa idea, Lagunas reafirmó su confianza en su capacidad para “sacarlo adelante” por lo que insistió que no teme por su puesto.



El equipo de Lagunas está ahora concentrado en volver a sumar. Este domingo jugarán en el césped de Jumaya ante el Borja. Un rival directo con el que comparten zona de la clasificación y botín de puntos, aunque los del Campo de Borja sí han sumado en sus últimos compromisos, aunque sea soloamente dos puntos fruto de dos empates.



“Estamos entrenando. Faltan los entrenamientos de este jueves y del sábado. Estamos intentando entrenar bien para sacar esto adelante”, explicó Lagunas.



El míster confirmó que podía contar con todo su vestuario (salvo Barbero, que está sancionado) y que la enfermería de Jumaya está desierta, después de que la abanonara hace dos semanas Marcos Albajara, ya recuperado de su fractura de clavícula. Caras nuevas

Depués del fichaje del delantero Javier Lannzuela, que regresó a Jumaya hace quince días dos años después de su marcha al CD Teruel, ahora el club sondea el mercado para cubrir la ficha que la marcha de Jorge Durán al Andorra CF dejó desierta. Sin embargo, las perspectivas no son positivas ya que los jugadores que podrían cambiar de equipo prefieren esperar al mes de diciembre, apurando los plazos a la espera de una oportunidad en la categoría de Segunda Federación. “Todo el mundo quiere esperar a diciembre. Los que no jjuegan quieren esperar a la Segunda RFEF”, aseguró Lagiunas, que confirmó que por el momento en el equipo están “quietos”.