Soria, Valencia y Barcelona, rivales del Pamesa Teruel en pretemporada

Por

El Pamesa Teruel Voleibol disputará hasta cinco partidos esta pretemporada en la que el equipo ha experimentado una profunda renovación. El club espera a todos sus jugadores y miembros del cuerpo técnico el lunes 18 en la pista de Las Viñas para iniciar la preparación de una ilusionante temporada en la que el equipo quiere volver a pelear por las cosas importantes.



Para llegar al 1 de octubre en las mejores condiciones el conjunto naranja está cerrando un nutrido calendario de partidos amistosos contra Río Duero Soria, antiguo Leleman Valencia y el FC Barcelona, mientras que contra el CV Zaragoza, que este año ha logrado subir a Superliga2, se jugará la Copa Aragón.



Además de los partidos que se puedan disputar contra estos tres equipos de Superliga en la pista de Los Planos o en Las Viñas, en función de la disponibilidad de la instalación por la concentración que realizará en Teruel la selección española de Miguel Rivera, el Pamesa Teruel podría devolver las visitas a algunos de estos clubes de SVM. “A lo mejor con Río Duero son dos partidos, con Valencia serían otros dos y con Barça puede ser uno”, adelantó el presidente del club naranja, Carlos Ranera, pendiente aún de cerrar un calendario de compromisos previos a la liga. Además, Ranera dejó la puerta abierta a la posibilidad de que aparezca “algún equipo extranjero que esté de gira por España” y se aproveche para concertar un partido amistoso de preparación.



En cuanto a la disputa de la Copa Aragón, de la que todavía no se ha señalado la fecha de su celebración, el presidente naranja recordó que “lo ideal sería encontrar una fecha que venga bien, que sea en pretemporada y no inmersos en competición, con viajes y jugando sábado y domingo”, algo que ya se produjo el año pasado y que, según la valoración del directivo naranja, “no puede ser” aunque recordó que “eso depende de la Federación Aragonesa de Voleibol,” de la que aseguró que se espera “que aplique criterios de repto a los clubes” para buscar la “fecha adecuada” para la disputa de este título regional. El técnico Desde su Argentina natal, el técnico del Pamesa Teruel, Maxi Torcello señaló que los rivales contra los que va a jugar el equipo turolense en pretemporada “son tres equipos que tiene muy buenos entrenadores, que trabajan muy bien. Muraco, del Valencia, es un grandísimo entrenador. El Río Duero Soria, con Toribio, sera uno de los equipos que estén muy bien trabajados, como el Barça de Fredy Mosquera por lo que el técnico naranja vaticinó que la calidad de esos rivales le va a “venir muy bien” a su vestuario “para empezar a preparar la temporada y construir el equipo”.



Sobre todo porque el roster naranja ha experimentado una profundísima renovación, manteniendo apenas tres jugadores de la estructura del año pasado habiendo renovado únicamente a al líbero catalán Aharón Gámiz y a los receptores Mariano Vildósola y Emilio Ferrándiz . Por ese motivo el nuevo entrenador naranja valoraba positivamente el nivel de los partidos acordados para la pretemporada. “Esos equipos tan bien trabajados nos van a venir muy bien para preparar la temporada y construir el equipo” recordando que el Pamesa Teruel va a “tener un equipo muy nuevo” que va a “necesitar muchísimos partidos amistosos para empezar a aceitar cosas”. Por eso, el cuerpo técnico del club de Los Planos mantiene el precepto de “jugar la mayor cantidad de partidos que se puedan jugar”.



Sin embargo, en los cálculos de Torcello existe una “primera parte con mucha preparación para llegar con garantías a los amistosos y que estén los jugadores en condiciones”, recordando que tradicionalmente se envía a los jugadores un plan de trabajo físico para el mes previo al inicio oficial de la pretemporada. Y una vez reunido todo el equipo, el argentino gusta de disponer de “tres semanas de trabajo solo con balón y pesas pero sin jugar partidos amistosos”, dijo el míster.



El equipo naranja no coincidirá en Teruel con el combinado nacional de Miguel Rivera por lo que no ha haber “mucha oportunidad de hacer cosas juntos”. Últimas piezas del puzzle El técnico confirmó que “las últimas piezas que faltan”, un receptor y un central, ya están “casi cerradas” y se espera que se puedan anunciar “en breve”. Se trata, avanzó el entrenador, de “dos jugadores de garantías que van a aportar muchísimo y van a hacer dar un salto de calidad importante en un año para soñar”, confirmó Torcello, cuyo objetivo es “devolver la ilusión a la gente”.