El CV Teruel de las ausencias no puede con el mejor Río Duero

Por

El Club Voleibol Teruel regresó de su primer partido de pretemporada con una derrota por 3-1 ante el Río Duero Soria, que abosó de la debilidad de los aragoneses en Los Pajaritos, a donde el equipo naranja viajó con solo ocho jugadores del equipo de Superliga y cuatro juveniles.



El CV Teruel plantó cara a los sorianos en todo momento pero terminó pagando las tres semanas de extenuante trabajo físico l que está siendo sometida la plantilla para comenzar la competición oficial en las mejores condiciones posibles. También echó en falta el equipo turolense a cuatro de sus piezas, algunas de ellas pilares del vestuario, como Andrés Villena, Pablo Bugallo, Greg Petty y el lesionado Martin Dimitrov.



Con esas ausencias, el segundo entrenador Maxi Torcello, que ha estado al frente del equipo estas primeras semanas de preparación, tuvo que componer una alineación de urgencia. Con los dos opuestos de la plantilla fuera de la convocatoria por diferentes razones, Torcello tuvo que recurrir al turolense Javier Igual para asumir las labores ofensivas de los turolenses. Igual, cuya posición natural está en la línea de recepción, firmó media docena de puntos en una responsabilidad que no es la suya.



Sin apenas repuestos, la recepción completó con los servicios del líbero Aharón Gámiz el trabajo de Thomas Ereu y Mariano Vildósola que fueron, junto al central Vitaly Kobzev, los máximos anotadores del equipo turolense.



Tampoco hubo recambio en las posiciones de centrales Vitaly y Monteagudo tuvieron que pelear los cuatro sets de forma casi ininterrumpida, solo aliviada por la entrada en las rotaciones del líbero catalán Gámiz.



Solo los colocadores disfrutaron de un cambio y tanto Jukoski como Jovanovic disputaron dos juegos cada uno.



El encuentro arrancó igualado con el CV Teruel sacando duro para debilitar la recepción numantina y dificultar la construcción de la respuesta. EL equipo turolense planteó bien el sistema de bloqueo y defensa y puo contener a los sorianos pese a no lograr una ventaja sustancial en el marcador en ningún momento de la manga, que terminó cayendo del lado naranja del luminoso.



En el segundo, los hombres de Torcello empezaron a acusar el esfuerzo y se les acumuló el cansancio del partido con la fatiga que habían acumulado en los últimos 21 días de trabajo. Ese decaimiento se tradujo en una bajada en la intensidad del saque, lo que permitió a los sorianos jugar más cómodos. Además, Sevilla dio entrada al opuesto de la selección Álvaro Gimeno, que con 12 puntos en su mochila desestabilizó el sistema naranja. “Cambió mucho con la entrada de Gimeno porque tenían muchas más variantes en el juego”, reconoció Torcello tras el encuentro, que recodaba cómo “empezaron a meter saques muy fuertes” lo que complicó al CV Teruel el poder armar el juego de ataque. Soria empató a uno llevándose el segundo parcial por 25-20.



En el tercero el CV Teruel fue cuando más sufrió. El cansancio hizo mella en el rendimiento del equipo, que apenas pudo presentar batalla . “Se notaba que no había mucha fuerza”, recodaba Maxi tras el encuentro. El CV Teruel empezó a sacar más flojo, permitiendo a los receptores dejar balones perfectos a Folguera para que éste armara el ataque contra un mermado equipo aragonés, que terminó cediendo por 25-19 a pesar de no haber bajado los brazos.



El cuarto set no fue mejor y la fatiga no fue a menos. Al contrario. Sin recambios, los jugadores naranjas trataron de sacar fuerzas de flaqueza pero el mejor Soria fue superior a medio CV Teruel y se sumó su tercera manga por 25-15.



El equipo volverá al trabajo este lunes, ya bajo la batuta del primer entrenador, Miguel Rivera. Además, se espera que esta semana se vayan incorporando los jugadores que faltan por llegar para jugar contra el SPSP Tarragona en Barbastro el próximo 21 de septiembre