La pretemporada naranja se pone a prueba en Los Pajaritos

El resto del equipo

Caja Rural de Teruel renueva su apoyo

La pista de los Pajaritos será el primer escenario en el que el Club voleibol Teruel empiece a ensayar el juego que presentará en la cancha esta temporada. Esta tarde se disputará el primer partido amistoso de la pretemporada naranja con el que el conjunto turolense empezará a probar a sus nuevas piezas y su integración dentro del sistema de trabajo del equipo.Al frente de las tres primeras semanas de preparación ha estado el segundo entrenador del Club Voleibol Teruel, Maxi Torcello, a la espera de que el próximo lunes se incorpore definitivamente el titular de la plaza, Miguel Rivera, recién llegado a Teruel tras su participación como segundo de Ricardo Maldonado en la participación del combinado nacional en el Campeonato de Europa.Para Torcello el de hoy “es un partido para tener el primer choque”, a pesar de que el CV Teruel viajará “sin el equipo completo”. En efecto, además del entrenador Rivera, todavía no se han incorporado tres jugadores de la plantilla naranja. Se trata de tres piezas clave en el esquema del equipo como el opuesto Andrés Villena, el central Pablo Bugallo y el receptor estadounidense Greg Petty, a lo que se suma la baja de Dimitrov. “No vamos a poder contar con todos”, recordó Maxi para apuntar que el encuentro de esta tarde servirá para “tratar de hacer un buen papel a pesar de faltar muchas piezas clave del equipo”. Y es que a las ausencias se suma la primera baja en el vestuario naranja. El segundo opuesto, Martin Dimitrov, se perderá el primer partido del equipo después de haber sufrido lo que parece una “distensión en el abductor”.Río Duero Soria será el rival contra el que comiencen los ensayos de “todo lo que el equipo estuvo trabajando durante la semana”, explicó Torcello, que quiere poner a prueba todo lo que se ha estado preparando “técnica y tácticamente”.Este primer choque no aportará demasiadas conclusiones al cuerpo técnico del conjunto turolense. La falta de efectivos y la necesidad de recolocar a algunas de sus piezas para poder cubrir todas las funciones en pista harán poco fiable la imagen que pueda arrojar el CV Teruel en Los Pajaritos, a donde viaja con el afán de “aprender a jugar como equipo porque hay jugadores nuevos que no están tan acostumbrados a nuestros sistemas técnicos de bloqueo y defensa”, añadió el técnico que celebró el jugar estos partidos amistosos que servirán para “trabajar estas cosas, que es como hablar todos un mismo idioma y jugar todos a lo mismo”.Hasta la llegada de Petty, Torcello tendrá que cubrir la posición de opuesto sacando a algún jugador de su posición´n natural. Con Andrés Villena todavía fuera de la disciplina de la pretemporada tras su paso con la selección y la lesión de Dimitrov, queda vacante la demarcación de opuesto. “Tenemos tres receptores, que son Thommy, Mariano y Javier Igual, y a uno de los tres le tocará hacer el rol de opuesto”, explicó Torcello que recordaba, además, que llega a este encuentro solo “con dos centrales” hasta la incorporación del gallego Bugallo, por lo que “tendrán que jugar todo el partido”. Jukoski y Jovanovic se irán “alternando” en la pista para distribuir el juego del equipo, jugando dos sets cada uno. Quien tendrá que estar todo el partido en pista será el líbero Gámiz, que no tiene un repuesto natural en la plantilla. Acompañarán al equipo “todos los juveniles que estuvieron trabajando estas semanas con el equipo”, concluyó.El lunes se incorporará a los entrenamientos el entrenador Miguel Rivera, después de que haya regresado ayer a Teruel de su paso por la selección en el europeo. Su llegada a Los Planos será el banderazo para que el resto de jugadores todavía ausentes se vayan sumando a la disciplina naranja.Está previsto que Pablo Bugallo lo haga a mediados de esta semana. Mientras, parece que la tramitación de la documentación del receptor americano se va desenredando y podría legar también en los próximos días. El opuesto Andrés Villena, que también ha concluido su participación con los RedLynxes tras cuatro intensos partidos, se incorporará también en los próximos días al trabajo con el equipo para completar la plantilla de doce jugadores con que arranca la competición el Voleibol Teruel.Caja Rural de Teruel seguirá patrocinando al Club Voleibol Teruel una temporada más tras la renovación del acuerdo que la entidad turolense mantiene con el equipo naranja por cuarto año consecutivo. La firma del convenio tuvo lugar ayer en la sede central de la Caja y refuerza “el compromiso de la entidad con el club que lleva el nombre de la provincia por toal a geografía española con su equipo que compite en la máxima categoría, así como con los juveniles masculino y femenino”, explica en una nota el patrocinador.El presidente del CV Teruel, Carlos Ranera, destacó que la renovación del convenio supone para el club “un respaldo muy importante, no solo por la aportación económica, sino por todo el apoyo” que recibe el club “constantemente” y que espera por “devolversles la confianza deposititada” en el equipo naranja.