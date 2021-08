Arranca la pretemporada para el Club Voleibol Teruel

Por

El Club Voleibol Teruel vuelve al trabajo. Este jueves por la mañana comenzará la pretemporada del equipo naranja para prepararse ante una de las campañas más complicadas a las que se enfrentará en los últimos años.



El equipo turolense arrancará este liunes el trabajo en el pabellón de Los Planos. A primera hora se entregarán las equipaciones a los siete jugadores que comienzan ya su preparación. Después, toda la plantilla se someterá a un test de antígenos para certificar que están a salvo del covid-19 y, a continuación, comenzará el trabajo físico y los tradicionales test de pretemporada.



Una semana más tarde



El Club Voleibol Teruel comienza su pretemporada, aunque lo hace una semana más tarde de lo que es habitual, ya que en esta ocasión el equipo turolense no disputará la Supercopa. Una circunstancia que no se producía desde hace 13 años. Todas las finales por la Supercopa de España desde la temporada 2008-2009 han tenido al CV Teruel como protagonista, levantando el trofeo hasta en nueve ocasiones. De hecho, todavía el equipo aragonés es el vigente campeón de ese trofeo, aunque en esta ocasión no tendrá la oportunidad de revalidarlo ya que está excluido del partido al no haber ganado ni la Copa del Rey ni la Superliga la pasada temporada.



Solamente siete de los doce jugadores de la plantilla naranja estarán en el primer día de trabajo en la pista de Los Planos. Por la mañana recibirán su equipación de entrenamiento los dos colocadores, Pedro Jukoski y Milan Jovanovic; el líbero, Aharón Gámiz; los centrales Joaquín Monteagudo y Vitali Korzev; y los receptores Thomas Ereu y Javier Igual. Además, se sumarán a las primeras jornadas de trabajo algunos de los jugadores del las categorías inferiores, como Jorge Torán o Sergio Puerto, para completar los equipos y poder simular situaciones de competición.



Mientras, el resto de la plantilla se irá incorporando de forma paulatina. Tanto el primer entrenador, Miguel Rivera, como el opuesto Andrés Villena, tendrán que esperar a que termine su compromiso con la selección en el Europeo y no se espera que lleguen hasta el 20 de septiembre. Un plazo parecido maneja el central gallego Pablo Bugalllo, que ha acordado con el club su ingreso más tarde en la pretemporada por motivos laborales. Mientras, los jugadores americanos están pendientes de la tramitación de sus fichas. Es el caso del argentino Mariano Vildósola, que repite por segunda temporada en las filas del CV Teruel, y del punta norteamericano Greg Petty.



Al frente de las primeras sesiones de entrenamiento volverá a estar el segundo técnico naranja, el ex jugador argentino Maxi Torcello. Torcello ya ha estado al frente de las primeras sesiones de preparación del equipo anteriormente, mientras Rivera atiende sus compromisos con los RedLynxes.



Las primeras sesiones de entreno servirán para que los jugadores del CV Teruel recuperen la forma física, aunque durante este periodo han tenido que mantener ciertas rutinas de trabajo previas dictadas por el cuerpo técnico naranja. Además, durante las primeras jornadas se les realizarán los clásicos test morfológicos, de potencia o elasticidad, pero poder establecer el punto de partida en el trabajo de estas semanas.