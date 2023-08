Toni Gabarre, jugador del CD Teruel: "Es verdad que he empezado bien, pero en pretemporada vale de poco"

Por

La llegada de Toni Gabarre al CD Teruel fue una de las más esperadas del mercado estival. El cuadro de Pinilla necesitaba un delantero para ser la referencia ofensiva del equipo y el ariete oscense se dejó querer por Fran Gracia, que terminó firmando a un delantero que a pesar de llevar menos tiempo bajo las órdenes de Víctor Bravo parece haberse adaptado a las mil maravillas, ya que ya ha anotado dos goles en lo que va de pretemporada. El atacante demostró ante el Castellón saber de sobra de qué va la Primera RFEF, y es que su trayectoria es muy extensa tras pasar por diversos equipos de esta categoría. Ahora, Gabarre busca en Teruel reencontrar su mejor versión para poder ayudar al equipo a cumplir el objetivo de la permanencia, algo que él mismo piensa que es bastante asequible gracias al buen proyecto que está construyendo la entidad de Pinilla.



-El del Castellón fue su primer encuentro completo con la camiseta del CD Teruel y su segundo gol. Ha aterrizado con buen pie en Pinilla.



-Sí. La verdad es que estoy muy contento. Llegué un poco más tarde que el resto de compañeros y solo llevo ocho o nueve sesiones. Me está costando coger la forma, aún me quedan dos semanas de pretemporada, pero estoy contento de poder ayudar al equipo en cuanto a los goles y en cuanto al trabajo. Quiero seguir así. Estamos en una buena dinámica y el equipo tiene las ideas claras y de aquí solo va a mejorar.



-En el último amistoso, el equipo demostró estar preparado para el reto de la Primera RFEF, ¿cómo lo ve usted?



-El del Castellón era el primer partido y el único de esta pretemporada en el que jugamos contra un Primera RFEF. Era una buena medida porque es un equipo aspirante a cosas mayores, como el ascenso. Competimos muy bien, tuvimos alguna ocasión más que ellos y la pena fue el penalti del final, pero creo que compitiendo así vamos a sacar muchos puntos.



-Conoce bien esta categoría, ¿cree que el CD Teruel puede dar la talla este año?



-Por supuesto. El año pasado seguí bastante al Teruel porque soy de aquí de Aragón. Veo el bloque que viene del año anterior, que es muy bueno y tiene las ideas muy claras. Este año tenemos al mismo entrenador y al mismo cuerpo técnico haciendo las cosas muy bien. Además, los fichajes que se han incorporado son gente que conoce la categoría y que ha jugado en Primera RFEF, por lo que tienen las cosas claras y se adaptan muy bien. Yo creo que daremos guerra. Siempre que un equipo asciende tiene las cosas fáciles para continuar con lo que hizo el año pasado.



­-Ante el Castellón pudo comprobar en sus propias carnes la dureza de los defensas de esta categoría. Es ese el tipo de jugadores que se va a encontrar el CD Teruel este año, ¿verdad?



-Sí. A Alberto ya lo conocía de haberme enfrentado muchos años contra él. El central de esta categoría es un central duro, que no te deja tranquilo y que va a ir mucho al choque. Pero bueno, yo llevo muchos partidos en esta categoría y ya los conozco bien. Más o menos sé cómo lidiar con ellos y este año trataré de hacerlo de la mejor manera posible para que nos podamos aprovechar de mi juego y que de esa pelea se aprovechen los demás.



-Decía que es aragonés. Su acompañante en la delantera, Sergio Buenacasa ,también lo es. Imagino que será bonito tanto para el club como para ustedes.



-Sí. Estoy muy contento de coincidir con Sergio, porque no había coincidido aún. Lo conocía de Zaragoza. Los aragoneses vamos a intentar dar lo mejor aquí en Teruel, en nuestra tierra. Intentaremos hacer todos los goles posibles.



-¿Se marca algún objetivo para esta temporada?



-No me pongo cifras, porque creo que eso es algo inútil. Debo trabajar cada partido. Cada día estoy dispuesto a meter gol, estando en una buena posición para hacerlo e intentar aprovechar los pases de los compañeros. Es verdad que he empezado muy bien, pero en pretemporada esto vale de poco, solo para la autoestima personal y para el bien del equipo. Esto hay que hacerlo en liga, porque eso es lo que nos va a dar los puntos.