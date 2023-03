Un férreo Calamocha seca la racha de victorias del Ejea (0-0)

Por

Los calamochinos recibían en Jumaya al tercer clasificado de la categoría, el Ejea, en lo que prometía ser un auténtico desafío para los locales. No obstante, los de Lagunas encontraron la fórmula para llevar la batuta del partido en muchos momentos del juego y a punto estuvieron de sumar de tres si no llega a ser por una gran actuación del portero visitante, que se encargó de truncar las ofensivas calamochinas e, incluso, fue capaz de detenerle un penalti a Fonsi Nadales.



Conocedores de lo mucho que se, los calamochinos arrancaron el partido con intensidad, yendo a presionar arriba para incomodar la salida de balón del equipo rival. Por su parte, los ejeanos no se arrugaron y mantuvieron la intensidad. Fruto de esto, en los primeros minutos de juego los dos equipos se intercambiaban la posesión indistintamente sin que ninguno pudiese dominar.

Los calamochinos tuvieron una primera ocasión de peligro poco tiempo después de arrancar el encuentro. Fonsi Nadales puso un centro peligroso que obligó al cancerbero rival a exigirse para despejar de puños. Acto seguido los ejeanos tuvieron la suya en la contra posterior al córner, pero tampoco materializaron.



Los balones seguían lloviendo desde el aire sin que ninguno se impusiera en el juego, pero a casta y garra no hay quien gane a los del Jiloca. Cuando el partido rondaba el minuto 15 el central Utrilla se encontraba un balón repelido en la frontal y se sacaba un disparo que no entró por la rápida reacción del portero y la colaboración del palo. Dos minutos después los ejeanos respondieron con un disparo que no encontró fortuna. En el veinte, los calamochinos volvieron a tenerla después de que Albajara dejara, de tacón, un balón muerto en el área que acabó marchándose por encima de la portería.



Hacia el final de la primera parte fue cuando más lo intentaron los ejeanos, pero toda intentona se veía mitigada por un Calamocha bien plantado sobre el verde, que también pudo hacer daño antes del descanso.



Pese a las ocasiones, ambos equipos se marcharon al tunel de vestuarios con la cordialidad en el marcador, pero con los cuchillos en del césped, donde se estaba librando una auténtica batalla por los tres puntos.



En la segunda parte el guion no cambió. A los pocos minutos de iniciarse el Calamocha volvió a avisar. Fonsi advirtió primero con un disparo de falta y poco después fue Albajara el que tomó el cuero para probar al meta ejeano con un derechazo raso. En ambos casos, el portero rival aplacó las ofensivas calamochinas, pero esto fue toda una declaración de intenciones del bando local.

El Calamocha tomó la iniciativa, pero ellos mismos a punto estuvieron de volver a darle vida al conjunto ejeano, y es que cerca del minuto 60 Tenorio no se entendió con Calavia en un balón rival a la espalda y apunto estuvo de sacar rédito el delantero visitante.



Un susto que no amedrantó a los locales. En el minuto 62, llegó una oportunidad de oro para los calamochinos después de que unas manos en el área ejeana terminaran en penalti. Sin embargo, de nuevo el portero visitante apareció para detener el disparo de Fonsi y mantener la igualada.



Hacia el final del encuentro volvió la locura. Las dos escuadras querían decir la suya, pero, al igual que durante todo el partido, las defensas ganaron a los ataques y, finalmente, el partido se acabó cerrando con el resultado gafas en el luminoso.