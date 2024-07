Un partido benéfico reclama la radioterapia para los hospitales de la provincia

Por

Concienciar a la población sobre la importancia de apoyar la investigación contra el cáncer y reclamar la implantación del servicio de radioterapia en los centros hospitalarios de la provincia, tanto en Alcañiz como en Teruel, donde no está contemplada en la cartera de servicio de los nuevos hospitales. Ese es el objetivo del partido benéfico que ha organizado el Ayuntamiento de Utrillas el próximo 20 de julio en el campo municipal de La Vega entre una agrupación de jugadores veteranos del Fútbol Club Barcelona y otro de la provincia de Teruel.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, presentó este jueves en Alcañiz el evento, acompañado de representantes de varias instituciones, de los clubes Alcañiz CF y Sporting Alcañiz y, como no, de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), puesto que será la beneficiaria de la recaudación que se consiga con la venta de entradas para este partido.

Durante la presentación del partido, Moreno explicó que se han mantenido conversaciones con el ex jugador del FC Barcelona Luis Milla para que sea uno de los jugadores que se integre en el equipo de veteranos turolenses, portando, llevando, además, el brazalete de capitán. Según Moreno, “se ha comprometido a estar aquí si no hay nada que se lo impida en el último momento”.

En cuanto a los jugadores que integrarán el equipo de veteranos del club azulgrana, el alcalde de Utrillas no pudo concretar quiénes serán finalmente. En cuanto al conjunto turolense, explicó que serán ex jugadores han jugado en los equipos de la provincia en segunda y tercera división. En ambos casos, son jugadores que actualmente “tienen entre 40 y 50 años”, enfatizó el regidor.

Las entradas se venderán a un precio de seis euros, aunque también se establecerá una “fila cero” para todas aquellas personas que, sin poder acudir al partido, quieran participar en la acción benéfica y realizar algún tipo de donación, tal y como explicó María Jesús Martín, presidenta de la Junta Local de la AECC en Alcañiz, que se mostró “agradecida de que se haya pensado en nuestra asociación para un evento como éste”.

Según apuntó Moreno, “el cáncer es una enfermedad que afecta a una gran parte de la población y es importante concienciar sobre la investigación acerca de esta enfermedad”. En este sentido, Moreno pidió “a todas las instituciones, especialmente al Gobierno de Aragón, para que destinen presupuesto a la investigación contra el cáncer”.

El alcalde de Utrillas se mostró satisfecho por el apoyo recibido para organizar este partido de fútbol. “Ha colaborado todo el tejido empresarial de Utrillas y también la Diputación de Teruel”, apuntó el regidor, que reclamó a su vez el servicio de radioterapia en los dos hospitales de la provincia: “queremos tener los mismos servicios que cualquier otra provincia de España”. En este momento, dijo Moreno, “somos la única provincia que no tiene radioterapia en este momento en ninguno de sus hospitales y eso obliga a los vecinos a desplazarse a Zaragoza o a Valencia para recibir tratamiento”.

El partido de fútbol de veteranos tendrá lugar el día 20 de junio a las 19.30 horas. Las entradas están a la venta en la sede de la AECC en Alcañiz, en Cristalería Bisel, en el comercio Tu Baño, en la Comarca del Bajo Aragón y en el Ayuntamiento de Calanda.