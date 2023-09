Unai Calavia: "Plantearnos el ascenso a estas alturas sería como estrellarnos"

Por

Tras sopesar durante el verano la posibilidad de abandonar la practica del futbol tras su reciente paternidad, Unai Calavia repite como cancerbero den la portería del Calamocha después de un ejercicio en el que fue portero menos goleado del grupo aragonés de Tercera División.



Los del Jiloca después de dos jornadas disputadas acumulan una victoria, ante el Fraga esta semana, y una derrota frente al Ebro en el partido inaugural. “Las cosas nos están saliendo muy bien. Siendo un bloqe con mucha gente nueva en la plantilla en estas dos jornadas hemos competido muy bien. El equipo se ve que está funcionando”, comentó el propio Unai.



Curiosamente en ambos compromisos los rojilloxs se han colocado por delante en el resultado. “Frente al Ebro nos igualaron nada más marcar, y ante el Fraga ellos recortaron al 2-1 y casi seguido conseguimos el tercero. Quizá hemos podido pecar de algo de falta de concentración pero estoy seguro que según vayan transcurriendo los partidos iremos mejorando”. Portero menos goleado El pasado año Unai fue el portero menos goleado del grupo, un reconocimiento que ya había obtenido en otras temporadas. “Alcanzar ese objetivo no es mérito solo mío, sino que lo es de todos los compañeros”.



La apuesta del CF Calamocha pasa por reunir una buena combinación de futbolistas vegteranos junto a jóvenes con ganas de progresar. “En esta categoría esa mezcla es importante. Además los veteranos tienen que ser gente que venga a aportar sus conocimientos y experiencias. Mientras que los jóvenes deben aportar sus ganas de mejorar. En este equipo los veteranos estamos muy comprometidos con los compañeros y esto es algo que no siempre sucede”.



La buena imagen ofrecida por el equipo rojillo en este inicio de campaña invita a pensar en que los del Jiloca podrían soñar con alcanzar el ascenso a Segunda RFEF. “Nunca me pongo esas metas, pero si es cierto que tenemos un buen equipo aunque para ascender hay que hacer las cosas muy bien. De todas formas sería estrellarnos si en la jornada dos empezamos a tener esas miras”, reconoció el portero del conjunto calamochino. Utrillas La segunda jornada en el grupo aragonés de Tercera División deparó buenas noticias para los dos representantes turolenses en la categoría. Si el CF Calamocha superó al Fraga en las dependencias de Jumaya, el Utrillas hizo lo propio con el durante su visita a las instalaciones del Papa Luna.



Un gol marcado por Adrián Hernández en el tramo final de la primera mitad metió los tres puntos en el baúl de regreso del equipo a las Cuencas Mineras. Los de Pitu Lerga acumulan ya un total de cuatro en su casillero tras el empate obtenido frente al Ejea en la jornada inaugural. De este modo y antes de regresar esta semana a La Vega aventajan en un punto a su único rival provincial.