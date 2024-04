Víctor Méndez también abandona el barco naranja

Por

Continúa la diáspora de jugadores en el Pamesa Teruel Voleibol. El central, Víctor Méndez, ha hecho oficial durante el día de hoy su decisión de no renovar con la entidad naranja, por lo que la temporada que viene no seguirá formando parte del Pamesa Teruel. Con esta salida el Pamesa Teruel se queda sin centrales, ya que Xavier Fresquet y Axel Téllez ya comunicaron su salida del club hace algunos días.



En los últimos días el Pamesa Teruel Voleibol está sufriendo la salida de varios de sus mejores jugadores. La mala temporada del equipo no ayuda a retenerlos y de cara a la temporada que viene la entidad va a tener que renovarse por completo. Por el momento, ya ha caído una línea de juego, y es que el muro de Teruel ha quedado maltrecho o prácticamente ha desaparecido después de confirmarse primero las salidas de Fresquet y Téllez y ahora la de Víctor Méndez.



Para Méndez esta temporada ha sido particularmente complicada. El año comenzó difícil con un equipo sin identidad sobre la pista y, por ende, malos resultados, sin embargo, a Méndez el curso se le complicó todavía más el 9 de diciembre. Aquel día el jugador se torció el tobillo en un partido ante Léleman Conqueridor y lo que en principio parecía un simple esguince se fue complicando hasta convertirse en la primera lesión de larga duración del central. A partir de ahí Méndez estuvo dos meses y medio apartado de las pistas y se limitaba a sufrir los partidos desde la grada.

Cuando volvió, ya por febrero, Méndez volvió a ofrecer su gran nivel para ayudar a los suyos, que terminaron de cuajar una gran segunda vuelta, siendo uno de los mejores equipos de la última parte de la temporada regular.



No obstante, ello solo pudo maquillar la mala temporada del equipo y ahora, dos temporadas después, Víctor Méndez dice adió a la familia naranja en busca de nuevos retos.



Méndez se va en busca de nuevos desafíos y, a su vez, deja uno bien grande al club, que tendrá que ingeniárselas para construir desde los cimientos el muro de Teruel. En este sentido, los tres centrales con los que contaba el club, Téllez, Fresquet y Méndez, dejan el listón muy alto, por lo que será difícil encontrar otros jugadores que puedan ofrecer el mismo rendimiento y elevar el muro de Teruel hasta donde lo elevaron estos tres ya exjugadores naranjas.