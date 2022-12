Victoria de prestigio del Pamesa en el clásico

Por

El Pamesa Teruel Voleibol sumó una victoria de prestigio ante Unicaja Costa de Almería en un partido de altos vuelos que se resolvió en cuatro set (28-26, 18-25, 25-20 y 25-20) y que rompió la racha de victorias de los almerienses en Los Planos, que ayer volvió a ser una cancha talismán para los naranjas, empujados por el bramido atronador de su afición.



El inicio del partido no defraudó y desde el primer momento la igualdad de temporadas anteriores se reeditó en la pista de Los Planos. Unicaja se mostraba seria y contundente en la transición de defensa y ataque y Teruel buscaba riesgos en el saque para tratar de desordenar el sistema dibujado en la pizarra de Manolo Berenguel.



Pamesa Teruel se mantuvo por delante en el tanteo hasta el ecuador del primer set gracias, en parte, al gran trabajo desarrollado por todo el equipo en la red bloqueando los ataques en zona 2 de Chema Giménez.



Los problemas físicos de última hora del receptor Emilio Ferrández obligaron a Maxi Torcello a recurrir a las nuevas habilidades descubiertas en su receptor brasileño Coutinho Muryllo. El carioca estuvo a la altura y sus apariciones por la zona izquierda del ataque naranja desconcertar a sus pares.



Vildósola culminó una jugada trenzada por medio equipo para romper las manos del líbero ahorrador que ue incapaz de levantar el potente remate del argentino. El punto abrió la mayor brecha en el luminoso hasta el momento, con tres de ventaja para los locales (18-15). Sin embargo, fue solo coyuntural. Unicaja no bajó los brazos y supo mantener el pulso para no descolgarse, aunque poco pudo hacer ante la virulencia de los remates de 'Pernambuco', que apuntó el punto 22. Dos puntos de Ferreira devolvieron la igualdad al marcador y obligaron a Torcello a parar la racha andaluza con un tiempo muerto. Cezar remató un balón en la red sobre el bloqueo naranja para poner a los de Berenguel por primera vez por delante en el tanteo y Muryllo remató fuera de los límites de la pista para dar el primer 'set ball' a Almería. Ferreira apostó por arriesgar en el saque y erró. No lo hizo Pernambuco, que rompió las manos al bloqueo para igualar a 24. Entonces brilló Víctor Méndez, erigiéndose dueño y señor de la red y reivindicándose como protagonista indiscutible de la recta final de un set que se pintó de naranja (28-26).



Con los mismos mimbres en pista, el inicio del segundo asalto no pudo repetir el del primero y Unicaja se puso por delante con dos acciones en la red tan brillantes como sorprendentes. Berenguel había puesto orden en su sistema ajustando las posiciones y los movimientos de sus piezas y la jugada le salió ganadora. Unicaja Costa de Almería dominó en el arranque del set llegando a tener una ventaja de tres puntos, pero el orden en las filas naranjas permitió al Pamesa Teruel aguantar la tarascada y empatar a 7 con un remate inapelable del opuesto carioca de Los Planos. EL set entró en una de esas fases de intercambio de puntos en las que uno de los dos termina tomando ventaja casi sin que nadie se de cuenta. Y ese fue Almería que con el oficio de Moises Cezar logró construir una ventaja de hasta cuatro puntos llegando a dominar el tanteo por 9-13. Y si los dos equipos brillaron en ataque, en esta fase del partido deslumbraron en defensa regalando al respetable, que hizo viobrar el pabellón como en sus mejores momentos, jugadas trepidantes.



Cuando la ventaja de Unicaja alcanzó los seis puntos y los andaluces hubieron entrado en los veintes Torcello convocó a los suyos para tratar de parar la sangría que en el juego en la red estaba sufriendo el Pamesa, que no pudo hacer nada para contener a los de Berenguel, que se anotaron el segundo set por 18-25.



No le gustó nada a Teruel el ceder el segundo round y saltó a la pista furioso anotándose los dos primeros puntos del tercer set con Muryllo como protagonista y objeto de los balones de Lorente.Ferreira logró reequilibrar el tanteo empatando a 8 colando un balón entre las manos de medio equipo turolense para confirmar que ninguno de los dos iba a dar un punto por perdido mientras la grada de Los Planos bullía de afición.Y así, empujado por su hinchada, el Pamesa Teruel logró construirse una ventaja de hasta tres puntos en el ecuador del juego (13-10). Los dos equipos trataban de desordenar a su contrario con continuas alternativas y cambios de juego. Víctor Méndez asumió riesgo en la línea de saque y le salió cara para llegar al 15-11 con un ace de libro.



Pernambuco llevó a su equipo a los veintes con un 'blockout' en uno de los mejores momentos de los locales que brillaban mientras que Unicaja se desdibujaba lentamente. A Teruel le salía todo y a Unicaja se le atragantaba todo. Tanto, que Berenguel trató de reacondicionar las cabezas de sus jugadores en un tiempo técnico cuando el 23-18 subió al marcador. Téllez no tuvo contemplaciones y remató el 25 desde el centro de la red (25-20).



Desde el principio del tercer set los dos equipos se mostraron igualados y desde el primer momento los puntos cayeron alternativamente de uno y otro lado de la red. Juanmi González gritó furioso cuando un 'blockout' provocado por Muryllo puso el 3-3 en el luminoso demostrando la tensión de los almerienses, que sufrían para contener las embestidas naranjas.



Cuando Unicaja supo reconducir los nervios en tensión volvió a dominar en la red y, con ello, el juego poniéndose por delante con una tímida ventaja de dos puntos. Y de nuevo Víctor Méndez se empeñó en marcar la diferencia. El central naranja desmontó el sistema visitante con tres acciones consecutivas que devolvieron la iniciativa al lado aragonés que se adelantó 13-10 y que forzó un nuevo tiempo técnico andaluz. Pero fue estéril. Los ánimos de los jugadores de Unicaja estaban rotos y sus brazos caídos en el momento más delicado del partido en el que estaba en juego cualquier remota posibilidad de reacción. Teruel se ensaño ante el rival herido y agrandó su renta hasta los seis puntos (18-12) sin que el sistema rival supiese reaccionar. Berenguel dio entrada a sus jugadores menos habituales, quizá en busca de un revulsivo inesperado o como demostración de su frustración con sus hombres. Y Pernambuco resolvió lo inevitable golpeando con violencia la pelota para estrellarla en la pista rival y anotar el definitivo 25-20 que daba la victoria a Teruel y devolvía el embrujo de Los Planos como pista maldita para Almería.