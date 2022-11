Victoria de prestigio naranja ante el Barça Voley

Por

El Pamesa Teruel seguirá viendo la vida desde el segundo peldaño de la clasificación de la Superliga Masculina de Voleibol después de haber sumado una victoria de prestigio ante el Barça Voley, un rival ddirecto, en la pista de la La Salle Bonanova por 0-3 (24-26, 17-25 y 20-25).



El partido arrancó con los dos equipos armados de prudencia, tratando de hacer daño al sistema rival pero, sobre todo, cuidando mucho el suyo. En el lado naranja, Pernambuco no tardó en presentar sus credenciales y abrió grietas en el bloqueo y la recepción azulgranas desde los primeros compases del duelo. Sin embargo, en frente apareció Grossi, en cuya rotación se atascaron los turolenses para llegar empatados al 4-4.



Maxi confió ayer en Emilio Ferrández, tratando de imprimir un carácter más agresivo al ataque desde la punta. Ferrández suma a sus cualidades como receptor una diestra potente que le convierte en un falso opuesto cargado de trilita y cuya evolución en las últimas semanas ha sido llamativa.



En el ecuador del primer set Guillermo Loeches buscó con insistencia a Gerard Osorio. El ex jugador naranja no tuvo contemplaciones y golpeó con dureza la pelota casi desde cualquier posición poniendo en apuros a la recepción visitante, que sufría para levantar esos cañonazos.



El sistema planteado por Torcello no conseguía imponerse en el arranque del partido y Loeches disponía de pelotas cercanas a la red para montar sus jugadas a placer mientras que los aragoneses sufrían para mantener el pulso al Barça, que con dos ataques consecutivos de Valiño y Osorio se distanciaba en el luminoso 13-11, obligando a Maxi a parar el partido con un tiempo muerto. Tres aces del opuesto catalán rompieron cualquier intento de reacción naranja, que aunque peleó con todo no logró rebajar la renta de tres puntos construida por el conjunto catalán.



Y entonces Pernambuco llegó a zona 1 y desde allí rebajó la distancia con dos saques directos para empatar a 20. Teruel salvó dos bolas de set para igualar de nuevo a 24 y un bloqueo de Ferrández dio el primer punto al casillero naranja (26-24) en medio de una cerrada ovación de los aficionados turolenses que acompañaron ayer al equipo a la Ciudad Condal.



El Pamesa Teruel pareció sentirse más cómodo en el arranque del segundo round y arrancó el set mejor plantado en la pista, sabiendo anticiparse más a las acciones de su rival para enganchar un parcial de cuatro puntos consecutivos y ponerse al frente del luminoso. Al equipo de Fredinson Mosquera pareció acabársele la frescura del arranque y su capacidad de desborde se diluyó súbitamente ante un conjunto naranja que emergía poderoso trenzando con precisión quirúrgica sus ataques y sus defensas para desesperación azulgrana que solo veía una rendija de esperanza tratando de provocar errores en las acciones de sus enemigos, más que por sus propios aciertos.



Ni siquiera los intentos de Loeches por sacar de su concentración a los naranjas pudo frenar el acierto en el saque de Víctor ni la contundencia del remate de De Melo y Teruel se alejaba en el tanteo a cinco puntos (8-13).



Mosquera paró el parido cuando la desventaja llegó a los seis puntos tratando de ajustar su juego para frenar el tsunami que se le venía encima. Pero fue en vano porque el Barça estaba desdibujado y la imagen que arrojó en el segundo set distaba un mundo de la del primero, cuando pareció poderoso. En el segundo perdió protagonismo para limitarse a tratar de encajar las embestidas naranjas.



Así, Teruel ingresó en los veintes con cinco puntos de ventaja y una sensación aplastante de superioridad en la pista.



Áxel Téllez no dudó y remató el punto 25 desde el centro de la red para encarrilar el partido subiendo segundo set al marcador visitante (17-25).



Torcello repitió septeto en el tercer asalto, seguramente recurriendo al precepto de que si algo funciona es mejor no tocarlo.Y para hacer buena la norma los turolenses saltaron a la pista aún más enchufados que en el segundo provocando el desorden y el caos en la mitad azulgrana de la cancha. Tras un inicio de set dubitativo, el Barça se recompuso dispuesto a buscar la victoria pero Osorio se estrelló con el bloqueo naranja, abortando la remontada.



El partido entró en una dinámica de intercambio de puntos para uno y otro equipo que poco benefició a los locales, que no conseguían rebajar la distancia que le separaba de una posible remontada.



Mosquera buscó nuevos aires en la colocación con García Borrás pero el segundo setter tampoco consiguió imprimir a sus compañeros un ritmo capaz de desbordar al Pamesa, que avanzaba inexorable hacia una victoria.



La entrada del Teruel en los veintes deshinchó un poco más al conjunto catalán, que vio cómo la renta naranja alcanzaba los cinco puntos (17-22). Solo los errores propios del Pamesa dieron un poco de oxígeno al rival.



El punto 24 fue una exhibición de trabajo y entrega de los hombres de Torcello que levantaron hasta cuatro balones de la horizontal del suelo para terminar anotando una finta. Un ace de Téllez fue la puntilla para sentenciar el encuentro (20-25).