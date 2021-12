Villena y Jukoski, llamados para jugar el All Stars

Por

El opuesto sanroqueño, Andrés Villena, y el colocador brasileño, Pedro Jukoski, serán los jugadores del Club Voleibol Teruel que participen en el partido All Stars que se disputará en el pabellón Multiusos de Guadalajara el próximo 28 de diciembre.



La Federación Española de Voleibol hizo pública ayer la composición de los dos equipos que se medirán en el partido de exhibición que regresa al calendario del voley nacional tras un año de parón por la crisis sanitaria.



La composición de los equipos se ha realizado con la colaboración de los clubes de la Liga Iberdrola, que han propuesto varios jugadores para su inclusión dentro de los dos equipos que disputarán el All Star, designando además por votación a los técnicos que dirigirán los dos combinados de jugadores de Superliga Masculina. La elección definitiva de la composición de las plantillas se ha realizado desde el Departamento Técnico de la RFEVB, teniendo en consideración la distribución de posiciones y las estadísticas acumuladas de la competición hasta la séptima jornada liguera.



El All Star se jugará a tres sets y con retransmisión en directo por streaming y por Teledeporte. EQUIPO MORADO Dorsal Club Nombre Posición

8 CV Guaguas Paulo Renan Bertassoni Colocador

17 Río Duero Soria Xavi Folguera Colocador

4 Río Duero Soria Álvaro Gimeno Opuesto

19 Leleman Valencia Vitor Amorim Nogueira Opuesto

42 CV Guaguas Matthew Lambert Knigge Central

6 San Sadurniño José Manuel Enríquez Verdi Central

21 Fenie Energía MCA Vóley Palma Wu Cheng Yang Central

9 Río Duero Soria José Villalba Receptor

1 Fenie Energía MCA Vóley Palma Jose Mª Giménez Receptor

15 Leleman Valencia Armando Danger Mulen Receptor

7 San Sadurniño Fco Adrián Fernández Rodríguez Receptor

10 Fenie Energía MCA Vóley Palma Daniel Ruiz Líbero

ENTRENADORES: Sergio Miguel Camarero (C.V Guaguas) y Alberto Toribio (Rio Duero Soria) EQUIPO BLANCO Dorsal Club Nombre Posición

14 Conectabalear CV Manacor Sergio Ramírez Colocador

5 CV Teruel Pedro Jukoski Colocador

13 CV Teruel Andrés Villena Opuesto

16 Rotogal Boiro José Carlos Romero Opuesto

12 Melilla Jean Pascal Central

15 Unicaja Almería David López Alacio Central

11 UD Ushuaia Ibiza Daniel Retuerto San José Central

1 Conectabalear CV Manacor Thiago Vanole Nogueira Receptor

7 Conectabalear CV Manacor Caetano Filter Albrecht Receptor

9 Rotogal Boiro Felipe Benavidez Receptor

29 UD Ushuaia Ibiza Luca Cuminetti Receptor

10 Emevé Mario Dovale Líbero

ENTRENADORES: Lluis Enric Molada (Conectabalear CV Manacor) y Diego Taboada (Arenal Emevé)