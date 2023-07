Aitor Cobos estrena su primer cortometraje: “He tomado como referencia el cine independiente de los años 80”

Aitor Cobos estrena este jueves en el cine Maravillas de Teruel, a las 23 horas, su primer cortometraje llamado Medea. Se estrena en una sesión de acceso libre y con la presencia del equipo que ha hecho posible este trabajo colaborativo de este joven turolense que va a iniciar sus estudios universitarios de Comunicación Audiovisual.

-¿Cómo surgió la posibilidad de rodar este corto que se puede ver por primera vez este jueves?

-Mis planes son estudiar Comunicación Audiovisual porque me gusta mucho el mundo del cine y la televisión. Conocí a Gonzalo Montón, director de la revista Cabiria, empezamos a hablar de cine y me propuso hacer un corto, como él hacía con sus alumnos. Tenía que escribir un guion para rodarlo con un grupo de amigos, que fuera factible con un presupuesto de 0 euros y con recursos superlimitados. Hice esta historia, la historia de Medea. Gonzalo comenzó a moverlo y terminamos con 17 personas colaborando tanto delante como detrás de las cámaras: actores de teatro que conocí por el rally Desafío Buñuel, director de sonido, equipo de iluminación. Mucha gente ha querido colaborar con nosotros y la verdad es que ha sido muy bonito ver cómo cada vez se iba sumando más gente al carro y lo que iba a ser un proyecto pequeño ha podido ser un corto sencillo pero con bastante más gente de la que creíamos al principio. Así que ha sido una experiencia bastante bonita.

-¿Cuándo lo han rodado?

-A finales de abril, durante un puente. El guion lo escribí en Navidad y luego reunimos a la gente para el rodaje, durante un par de días. Después, me encargué de la edición pero tuve que posponerlo porque tenía que hacer la Ebau. Lo acabé en junio y se lo mandé a Gonzalo Montón para moverla y ver si se podía proyectar. Y al final será esta noche. Estoy superagradecido de que se pueda ver en pantalla grande, porque esto no me lo esperaba.

-¿Se rodó pensando en la pantalla grande o en los dispositivos que hay hoy en día?

-Nosotros lo rodamos como amateur. No teníamos en ningún momento en la cabeza que se pudiera proyectar en pantalla grande. Sí que lo rodamos con una cámara más avanzada que un móvil.

-¿Cuál es el argumento de Medea?

-Medea toma el nombre del mito griego. En esta historia, una mujer -por culpa del daño que causa el desamor- inicia una sangrienta venganza, se vuelve loca porque no acepta que la otra persona ya no le quiere. Entonces cuenta la historia de dos mujeres ya maduras que están saliendo en pareja pero están en los últimos días de su relación y una de ellas contrata a un asesino para que mate a la otra. Los espectadores saben que se ha contratado un asesino pero no sabemos quien lo ha hecho. Es un juego y consiste en averiguar quién de las dos lo ha hecho. Al final se descubre quien es quien.

-¿Está rodado en blanco y negro?

-La rodamos en color pero luego en el montaje lo pasé a blanco y negro. Al final me inspiré y tomé referencias del cine independiente de los años 80. Eran películas en blanco y negro porque como no había un equipo de iluminación no se notaba tanto los defectos y se podía camuflar un poco los fallos en la iluminación. Esto se lleva haciendo en la historia del cine independiente y como este corto se inspira en él para rememorarlo decidí pasarlo a blanco y negro.

-¿Le interesa el cine de otras épocas?

-Me gusta el cine en general. No tengo uno específico que me guste más, sino que me gusta todo tipo de épocas y países. Si te gusta el cine hay que saber buscar cosas buenas tanto en el cine clásico como en el moderno.

-El de Medea, ¿es el primer guion que escribe?

-Había hecho alguno para practicar pero este es el primero que hago y que se rueda.

-¿Ha participado en el rally cinematográfico Desafío Buñuel?

-El año pasado participé como actor secundario en el corto que se llamaba Conchita. En ese mismo corto aparecen Carmen Soriano y Teresita Cote, que son las dos actrices que han interpretado a las protagonistas de Medea. Las conocí entonces y luego les planteé la idea y dijeron que sí al momento. Así que el reparto de Medea salió de ahí. En el Desafío de este año no voy a poder participar porque me marcho fuera y no voy a poder estar, pero me hubiera gustado. Me gustaría destacar el esfuerzo de todo el equipo que me ha apoyado para hacer este corto, porque no había presupuesto solo el trabajo de dos días muy duros en los que mucha gente se involucró un montón para compartir la experiencia, por solidaridad, sabiendo que no iba a haber ningún beneficio.

-¿Dónde va a estudiar Comunicación Audiovisual?

-Estoy haciendo la matrícula para la universidad de Leioa, en Vizcaya. Toda mi familia es de allí, soy el único que nací en Teruel. Así estaré con mi familia y coincide además que el equipo de Conchita es de Bilbao.