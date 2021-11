Daniel Elena, escultor: “La escultura de Buñuel da para esconder detalles como si fuera un retablo”

Por

El escultor Daniel Elena, zaragozano afincado en Alcañiz, será el encargado de crear la escultura de Luis Buñuel que el Ayuntamiento de Calanda situará esta Semana Santa, si se cumplen los plazos, en la plaza España de la localidad.



-¿Qué supone para usted ser el autor de la escultura de Buñuel que lucirá en la plaza de España de Calanda?



-Yo llevo muchos años en la escultura, pero desde luego este es el proyecto más importante y que más repercusión pública va a tener. Buñuel es una figura internacional, que después de vivir en París, Estados Unidos o México y de estar consagrado quiso regresar a Calanda para participar en un rito como el de la Semana Santa, lo que es muy significativo. En Calanda están muy orgullosos de Buñuel porque no renunció a sus raíces y fuera de Calanda tiene muchísima proyección, así que este proyecto supone una gran responsabilidad para mí. Y además me hace especial ilusión porque la virgen que preside la portada de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, frente a la casa de Buñuel, también está esculpida por mí. Así que sería muy interesante escuchar las conversaciones que se van a llevar entre los dos.



-La escultura representa a Buñuel tocando el tambor, aunque no tenía otra opción, ¿no?



-Las bases del concurso lo establecían claramente, pero eso me gusta, que unas bases tengan tan claro lo que quieren que no haya lugar a la especulación. Debía ser una representación realista en esa actitud. Pero más allá de esa representación, me gustaría añadir determinados detalles que le den más profundidad. En la primera maqueta aparece un periódico, en referencia a eso que el decía, que después de muerto le gustaría poder salir cada diez años de la tumba para comprar los periódicos y ponerse al día. También buscaré algún otro detalle que tenga que ver con sus obras, seguramente esconderé algún insecto, algo que evoque a su surrealismo... La figura de Buñuel da para esconder muchos detalles como si fuera un retablo.



-¿Es que el modelo premiado no va a ser el definitivo?



-No. El modelo presentado es una primera idea, realizada por cierto en un tiempo record de tres semanas. Ahora hay que terminar de redondearlo antes de empezar a preparar los moldes que finalmente utilizará José María Estivill para fundir el bronce, y caben ligeras modificaciones.



-Al margen de este ‘Luis Buñuel tocando el tambor’, ¿usted suele trabajar más habitualmente la figuración o la abstracción?



-Trabajo la figura. La abstracción tiene todo mi respeto, pero no es mi campo. Por eso me decidí a participar en el concurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Calanda, porque dejaba muy claro que tenía que ser una figura de tamaño real, con determinada expresividad, pensada un poco para que la gente que quiera pueda hacerse una foto con ella y subirla a las redes sociales.



-Usted es zaragozano de nacimiento pero lleva tiempo afincado en Alcañiz. ¿Qué le trajo hasta aquí?

-Vivo en Alcañiz desde hace veinte años. Soy profesor y, sencillamente, me dieron una plaza en el IES Bajo Aragón. Y aquí me establecí. Encontré un buen lugar donde tener mi taller para trabajar y doy clases.



-¿Tiene obra personal?



-Sí, claro, tengo varios proyectos personales de escultura, pero reconozco que están algo paralizados porque en los últimos tiempos he tenido varios encargos de escultura pública en Calanda, en Peñarroya, en Alcañiz donde se me encargó la figura del Tamborilero o el Monumento a la Constitución... En el ámbito privado tengo una colección que, cuando llegue el momento, me gustaría exponer al público.



-¿Qué materiales suele trabajar?



-Si en lo formal trabajo la figura, porque me conmueve más, en lo material lo que más trabajo es la piedra, con la que he ganado varios premios en el certamen José Lapayese o en el Certamen de Artes Plásticas de Andorra. También he hecho cosas en alabastro, con policromías ligeras. En cuanto al bronce, material del que estará hecho Luis Buñuel, no lo he trabajado tanto, quizá solo alguna cosa personal, sobre todo porque es un material tan caro que depende mucho del presupuesto con el que cuentes. No obstante el trabajo de creación, diseño y modelaje está un poco al margen del material final, en mi opinión. El dibujo y el diseño sobre el barro es el mismo al margen del material final que vaya a tener la pieza. La talla en piedra o la fundición del bronce son otros procesos técnicos que forman parte de la escultura, pero que ya no tienen que ver con el diseño.



-¿Cuándo podremos ver a su ‘Luis Buñuel’ haciéndose selfies en la plaza de España de Calanda?



-Se quiere inaugurar durante la próxima Semana Santa... Te diría que vamos muy justos de tiempo, pero sí tuviera un mes más seguramente diría lo mismo. La virgen de la iglesia de La Esperanza se hizo en quince días y estoy bastante satisfecho con el trabajo, porque cuando no hay más tiempo disponible, el que tienes es suficiente.