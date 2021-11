Dolores Pesquero, paleontóloga del Museo Nacional de Ciencias Naturales: “Conocer cómo ha sido el pasado nos ayudará a saber cómo será el futuro”

Dolores Pesquero es paleontóloga del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y lleva desde finales del siglo pasado excavando e investigando en yacimientos de mamíferos de Teruel. Recientemente participó en las excavaciones del yacimiento La Gloria de la capital turolense y asegura que hay mucho por investigar todavía en paleontología de mamíferos, así como para poner en valor estos yacimientos.

- Teruel no es nuevo para usted, en sus yacimientos de mamíferos lleva formándose desde hace décadas, ¿verdad?

- Sí, desde hace veinticinco años vengo aquí a excavar y la verdad es que cuando vuelves da mucha alegría porque es verdad que ha habido ocasiones en las que hemos venido varios años consecutivos, pero ahora hemos tenido algunos parones. Además de lo que supone esto en lo personal, es muy importante poder retomar los estudios sobre estas faunas y, sobre todo, abordar la tafonomía, que es el estudio de las formación de los yacimientos.

- ¿Qué interés tienen los mamíferos, más allá de esa fascinación que producen los yacimientos de dinosaurios en los que es tan rica esta provincia?

- Los mamíferos son apasionantes, sobre todo porque están caracterizando también la fauna de periodos en los que ya los dinosaurios se habían extinguido. Son muy espectaculares los dinosaurios porque en la actualidad no existen, en cambio los mamíferos sí y parece que una jirafa o una gacela no tengan importancia, pero realmente nos están caracterizando la fauna que existía, en este caso hace 4 millones de años, y en otros yacimientos como Concud o Las Casiones hace 7, 8, 9 y 10 millones de años. En definitiva, conocer cómo ha sido el pasado nos va a ayudar a conocer cómo será el futuro. Incluso luego se aplican en estudios que hacen los equipos de cambio global, cómo ha ido cambiando la fauna a lo largo de los años, y en ese sentido los mamíferos dan muchísima información en un periodo temporal enorme. Toda la información ecológica y paleoecológica es muy importante para conocer cómo han sido los procesos que han ido ocurriendo, las extinciones que han tenido lugar y cómo han ido cambiando las faunas según los eventos climáticos y geológicos.

- Y la fosa de Teruel es muy rica para ello porque hay más de sesenta yacimientos.

- Sesenta yacimientos solo en los alrededores de Teruel, sí, entre micromamíferos y macromamíferos. Sí, la verdad es que es muy rica porque el Terciario aflora en muchos sitios y entonces hay muchos yacimientos.

- También se ha producido aquí alguna recuperación cultural de este patrimonio, como es el caso de Concud con sus murales, o en El Pobo con reconstrucciones corpóreas.

- Estoy colaborando con ellos en algunas cosas de los textos y eso.

- ¿Qué opina de todas estas iniciativas que se están llevando a cabo en la provincia en torno a la paleontología?

- Me parece que poner en valor también los yacimientos de mamíferos es muy importante, porque tenemos información de los dinosaurios y de cómo vivían, pero los mamíferos realmente también tienen interés por el periodo temporal que abarcan, que es enorme. Me parece que hay que ponerlos también en valor, porque no todo en paleontología son dinosaurios, y tenemos muchos yacimientos de mamíferos aquí en Teruel que son igual de importantes que los otros, que nos dan muchísima información también. Ponerlos en valor me parece estupendo, tanto en el caso de Concud, que ya me hubiera gustado que hubiese ido uno de los satélites de Dinópolis, pero no ha sido posible, o en el caso de El Pobo, claro.

- Usted ha visto la evolución de Dinópolis y de otras iniciativas de los pueblos y comarcas para reivindicar su paleontología como un recurso de desarrollo, ¿cómo ha visto esta evolución?

- Muy favorable, porque aunque es verdad que yo creo que a todo el mundo cuando hablas de Teruel y de Dinópolis todo el mundo conoce los dinosaurios, porque yo vivo en Madrid y a todo el mundo que le hablas de Teruel se refiere a los dinosaurios. y si dices que vas a excavar a Teruel todo el mundo te pregunta si vas a sacar dinosaurios; pero es verdad que yo creo que eso ha impulsado las investigaciones de todo tipo, y nosotros también nos hemos beneficiado del impulso que se ha dado a la paleontología en general. Yo creo que nos hemos beneficiado mucho, tanto por parte de los investigadores con las inversiones que se han hecho y las facilidades que tenemos. Me acuerdo cuando veníamos a Concud o a las Casiones y nos teníamos que llevar el material a restaurarlo y estudiarlo en Madrid... y traíamos todo el material. Ahora, sin embargo, tenemos aquí la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel que nos permite que todo sea mucho más cómodo y que el material se restaure aquí. Aunque la gente no lo sepa, realmente hay un apoyo también a los yacimientos de mamíferos, a los equipos que estudiamos estos animales. Al final esto ha sido muy favorable en todos los sentidos, tanto para nosotros como imagino que para la población en general.

- Uno de los atractivos de estos yacimientos también es que nos muestran una faunas extintas evolucionadas, y que donde vivimos ahora antes era como África, que eso llama mucho la atención.

- Sí, claro, efectivamente, porque la gente no se lo imagina. Todo el mundo sabe que aquí había dinosaurios, pero cuando a la gente le dices que había jirafas se sorprende. Lo que pasa es que hace cuatro millones de años esto no era como lo estamos viendo ahora, esto era una especie de sabana como la que vemos en África, un poco arbolada. A la gente esto le llama mucho la atención y en cambio si dices que había dinosaurios, todo el mundo lo sabe.

- Hay por tanto un campo de trabajo muy importante en lo que a los mamíferos se refiere, ¿no?

- Muy importante tanto de investigación como de difusión y de poner en valor también estos yacimientos.