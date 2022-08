Eduardo Barrero, ganador del VI Concurso de Cortadores de jamón de Monroyo: “Disfruto el jamón y defiendo un producto de gran calidad que cuesta mucho elaborar”

El cacereño Eduardo Barrero ganó el pasado sábado el VI Concurso de Cortadores de Jamón de Monroyo, que daba uno de los ocho pases a la final del Campeonato de España que se celebrará en Madrid en 2023. El veterano competidor asegura que el secreto para ganar un certamen de estas características es disfrutar del pernil y respetar un producto de máxima calidad como el que se elabora en los secaderos de la Denominación de Origen Jamón de Teruel. Mantuvo un bonito duelo con el cordobés José Alcobendas y el gaditano Juan Carlos Garrido, que completaron el podio de la competición desarrollada en el Jardín La Noguera de la Posada Guadalupe.

-¿Es veterano de los concursos de cortadores de jamón?

-Sí, ya me clasifiqué en 2017 para la final del Campeonato de España y en 2018 estuve a punto, quedé segundo en Valencia. Ahora he vuelto a lograr otro pase para la final y estoy muy feliz.

-¿A qué aspira en la final de Madrid de 2023?

-A ganarla, esa es la ilusión de todo cortador: ser campeón de España y estar en lo más alto.

-Y el concurso de Monroyo se lo ha facilitado. Ha llegado aquí a por todas.

-Sí, he venido a ganar el concurso pero somos siete que venimos a lo mismo, a ganar y a clasificarnos. Podía haber ganado cualquiera, de verdad, cualquiera de los compañeros que hay aquí hace un trabajo espectacular y yo he tenido la suerte de que me ha acompañado el jamón y he conseguido llevármelo.

-El de Monroyo es uno de los pocos concursos que se celebran en España con el jamón blanco y no el ibérico como protagonista. ¿Es más difícil para ustedes manejarse con él? ¿Cómo siente un cortador un producto como el que elaboran los secaderos de la DO Jamón de Teruel?

-En efecto, yo estoy acostumbrado a cortar más bien jamón ibérico. Son diferentes. El jamón, la grasa, la textura es un poquito diferente, pero este Jamón de Teruel es un jamón graso muy bueno, muy parecido al ibérico en ese sentido, se corta muy bien. Pero sí que es verdad que tiene mayor rendimiento que uno ibérico y te hace esforzar un poquito más.

-Ha dicho el comentarista del concurso que no es lo mismo saber cortar bien el jamón que saber ganar un certamen. Cuando un profesional se presenta a una competición, ¿qué tiene que hacer para llevársela?

-La experiencia es un grado, sin ninguna duda. Ya son muchos concursos a las espaldas, y este bagaje te enseña a templar los nervios sobre todo. Ante todo tienes que disfrutar el concurso y el jamón, y marcar los tiempos cuando estás cortando la maza, cuando tienes que darle la vuelta y no ponerte nervioso porque uno acabe antes que tú. Aunque no lo parezca, compites contra ti mismo y no contra los demás compañeros, estás trabajando contra ti y con el jamón.

-¿Cuál es su estrategia?

-A mí lo que me gusta es disfrutar el jamón, defender un producto que cuesta mucho tiempo elaborar. Intento sacar lo mejor de él y me gusta el tema del emplatado.

-Si un buen jamón se corta mal, ¿el resultado final del producto merma?

-Siempre se ha dicho que un jamón bueno en manos no expertas es un jamón regular, y un jamón regular en manos expertas es un jamón bueno.

-¿Desde cuándo lleva trabajando en el sector?

-Desde los 18 años en secaderos y demás, y cortando he hecho 10. Y en cuanto a concursos, desde el 2016, seis años ya y disfrutando con los compañeros, conociendo sitios como este que es precioso.

-¿En qué trabaja en este momento?

-Yo tengo una sala de corte y envasado de productos ibéricos y me dedico a la distribución de productos ibéricos.

-Se ha visto una gran hermandad entre los concursantes, especialmente entre los primeros clasificados que se han disputado el certamen de Monroyo hasta el final.

-Efectivamente, y tengo unos sentimientos encontrados por el compañero que ha hecho segundo, José, que se ha quedado a un paso. Es su tercer concurso clasificatorio este año y no lo ha conseguido, se ha quedado dos veces en el segundo puesto. Yo es el primero que hago y lo he conseguido, y me siento ahí un poco mal por él porque somos compañeros. Pero venimos a ganar y a clasificarnos.

-¿Él se puede presentar a alguno más de los dos concursos clasificatorios que quedan?

-No, él lamentablemente ya no puede porque ha cumplido los tres que podemos hacer en toda la campaña, y como digo ha tenido la mala suerte de quedar en dos en segundo lugar.

-¿Usted conocía la provincia de Teruel y su jamón de Denominación de Origen?

-El Jamón de Teruel sí lo conocía, es un producto de una calidad extraordinaria y la DO lo hace muy bien. En cuanto a la provincia, no la conocía, y tengo que decir que es preciosa, de verdad que me ha encantado. Sí conocía Aragón; Teruel no, pero volveré seguro. Me he traído a toda la familia, hemos hecho 800 kilómetros en un día con mis niñas y mi mujer, y hemos pasado un rato aquí muy bueno.