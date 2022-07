Elena López, profesora de Magisterio en la Universidad de Valencia: “Las personas trans prefieren el deporte individual para evitar tener que dar explicaciones”

Elena López, natural de Calamocha, es profesora en la Facultad de Magisterio en la Universidad de Valencia, en el departamento de Didáctica de la Educación Física, en el área de Expresión Corporal. Para acceder a la condición de ayudante de doctor realizó la tesis doctoral La actividad física y el deporte en personas trans: la participación, los motivos y los factores socioecológicos en la primera de las actividades organizadas por Terqueer en Teruel con motivo de la semana del Orgullo LGTBIQ.

-¿Por qué eligió la temática trans en su tesis doctoral?

-En los últimos años de carrera (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y en el máster tuve la suerte de conocer a un grupo de investigación de la Universidad de Valencia que se llama Actividad Física, Educación y Sociedad y que investiga todo tipo de relación entre la actividad física y el deporte y poblaciones vulnerables. Este grupo estaba comenzando un proyecto sobre personas trans. Al principio había enfocado mi tesis sobre la temática de mujeres con discapacidad pero al conocer este proyecto, para el que se necesitaba ayuda en el trabajo de campo y avanzar en los resultados, decidí ir por esta vía. Y no me arrepiento en absoluto porque el aprendizaje de todo ello ha sido muy positivo.

-Para elaborar el trabajo realizó 212 encuestas y 43 entrevistas personales

-De las 212 personas que participaron, 43 de decidieron voluntariamente que querían ser entrevistadas. Todas ellas eran personas trans e incluso también había personas transgénero, que no se encuadran ni en hombres trans ni en mujeres trans, sino que se consideran fuera de este binarismo.

-¿Cuales son las principales conclusiones del estudio?

-Destaco las dificultades que tienen estas personas. Las barreras y la discriminación que tiene el colectivo para poder participar en la actividad física y el deporte. Sí la realizan, y eso es muy positivo, en un porcentaje bastante elevado de la población a la que encuestamos pero es verdad que lo hace de forma individual y evitando las federaciones, los clubes e incluso acudir a gimnasios. Esto ocurre sobre todo por la problemática que tienen hasta que tienen cambiado el DNI.

Conocen los beneficios del deporte y además los necesitan y se focalizan mucho en hacer ese ejercicio físico para mejorar la imagen corporal que desean y con la que se identifican en su propio género sentido. Pero al mismo tiempo encuentran muchas barreras y discriminaciones tanto por parte de familiares como en el propio contexto deportivo, que al ser tan binario les perjudica a la hora de estar a gusto.

Sí noté que cuando tienen el apoyo de familiares o de los profesionales sanitarios que llevan su proceso de hormonación sí se sienten mucho más seguros y seguras. Y eso les ayuda a estar dentro. Si esta persona trans tiene amigos dentro del entorno deportivo que les llaman aunque sea para echar una pachanga , eso les ayuda mucho a participar, a pesar de la limitación de a lo mejor no tener aún los cambios en su cuerpo. La seguridad y el apoyo de otras personas les ayuda a mantener la práctica deportiva.

-Su estudio señala la tendencia a preferir los deportes individuales en lugar de los colectivos.

-Lo que nos transmitieron era que preferían todo lo que se hiciera de forma no organizada o de forma individual, de forma que no se tuviera que interaccionar con nadie. Les preguntamos por actividades deportivas y nos dijeron que después de hacer pública su identidad dejaban la natación en piscinas o playas y en cambio. Sí se practicaba mucho la musculación, pero siempre a nivel individual para no tener que dar explicaciones al resto de personas en un deporte colectivo y también para evitar las discriminaciones que por desgracia sufren.

-¿Los resultados son similares entre los hombres y las mujeres trans?

-En general los hombres trans sí que practican más deporte que las mujeres, aunque a nivel general de la población eso también ocurre. Pero sí vimos que, por ejemplo, los chicos trans prefieren la musculación, mientras que las chicas buscan actividades más aeróbicas que ayuden a reducir o fortalecer piernas, por ejemplo.

-¿Hay diferencias en cuanto a la práctica deportiva de la población trans en función de su tramo de edad?

-Sí que se vio que en menores o adultos jóvenes uno de los motivos principales por los que practicaban deporte era el buscar un cuerpo acorde. Querían hacer actividad física para tener esos cambios corporales que desean. En personas un poco más mayores esos motivos eran menos prioritarios.

-¿Qué relación tiene la práctica deportiva con el tratamiento hormonal?

-Las personas que sí que se estaban hormonando en el momento de la encuesta o que estaban en el proceso de transición sí que decían que querían acelerar con el ejercicio físico los efectos de la hormonación. Y desde la parte más médica, los endocrinos sí que recomiendan que una vez que empiezan con el tratamiento hormonal practiquen deporte para evitar la retención de líquidos o posibles efectos secundarios del tratamiento.

Y a pesar de no ir a clubes o gimnasios para no tener que dar explicaciones, las personas trans sí que hacen ejercicio físico.

-El estudio también señala la importancia de los vestuarios

-Es un tema muy delicado. En otros estudios anteriores a nuestro proyecto ya lo señalaban como un espacio muy problemático y a nosotros la mayoría de participantes nos lo confirmaron diciendo que eran espacios que directamente no utilizaban. A veces, evitar esos espacios supone también evitar la práctica deportiva. Nos comentaron que muchas veces los evitaban porque les tocaba entrar en el vestuario con el que no se identificaban. Y también está el miedo a entrar al vestuario y sentir el rechazo de las personas que estén en ese espacio.

-¿Su trabajo se refiere a deporte amateur?

-Había alguna persona que sí estaba federada, pero luego lo tuvo que dejar. Recuerdo el caso de un chico trans que era futbolista y que cuando jugaba con las chicas todo iba bien pero cuando hizo la transición y tuvo que jugar con los chicos hubo problemas y hasta que no cambió el DNI. También había una menor trans que jugaba a hockey y que sí podía entrenar con el resto de chicas y jugar amistosos pero no los partidos oficiales de la liga federada porque su DNI no estaba cambiado. Pero eso ha cambiado con las nuevas leyes y los menores trans debería poder jugar. Aunque que sí había alguna persona federada, la mayoría hacían práctica recreativa. Además, es un derecho fundamental para cualquier persona y no deberían tener ningún problema.

En el deporte de élite está muy en auge y hay alguna problemática.