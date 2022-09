Enrique Beltrán, escalador: "Me siento afortunado de que me hayan reconocido el trabajo de tantos años en mi pueblo"

Enrique Beltrán (Monreal del Campo, 2000) es un escalador que este año disputó la Copa de España absoluta quedando en sexta posición general en la segunda prueba de Builder el pasado junio en Oviedo.

-Lo primero y obligado, ¿qué se siente al ser pregonero de su pueblo natal?

-Me siento afortunado y orgulloso de que me hayan reconocido un poco el trabajo de todos estos años, pero también estas cosas me cuestan un poquillo y paso un poco de vergüenza.

-¿Se esperaba usted que le nombraran pregonero de las fiestas?

-Tampoco era una cosa en la que había pensado, pero al final te llaman y no podía decir que no. Quizá esperármelo sí, ya que llevo varios años consiguiendo objetivos y era previsible que algún año me lo propusieran.

-¿Cuál es su palmarés hasta el momento?

-Este año quedé sexto en la segunda prueba de la Copa de España de Builder, pero a la primera no pude ir porque tenía un hueso de la mano roto. En 2019 fui campeón de España de dificultad sub-20, a parte he sido durante trece años campeón de Aragón en las distintas categorías, desde benjamín hasta juvenil y absoluto.

-Con respecto a su temporada actual, ¿cómo se ha desarrollado?

-Empecé el año muy bien, solo que me lesioné y fui a Oviedo a competir, donde las dos primeras pruebas no las pude realizar por la lesión. Pero la siguiente si que pude recién recuperado y la verdad que muy contento y más terminando sexto. Ahora faltan dos pruebas más de la Copa de España, una en septiembre y la otra en noviembre.

-¿Se ve con fuerzas para afrontar esas dos pruebas?

-Sí, llevo todo el verano entrenando bastante, menos ahora en las fiestas de Monreal, y la verdad es que me noto muy bien y contento.

-¿Está cumpliendo usted sus objetivos de la temporada?

-Sí, me planteé hacer la dificultad 9A en roca y lo conseguí por suerte en febrero. En las competiciones con tal de hacerlo bien y sentirme cómodo me vale. Quizá el poder llegar a hacer algún podio, aunque es complicado, peor no es imposible.

-Ha competido contra Alberto Ginés, que es el oro olímpico de Tokio 2020. ¿Qué se siente al competir contra él?

-Es un privilegio, no estoy a su nivel, pero estamos en la misma categoría, en el mismo sitio, momento y competición, aunque luego él nos gane, pero bueno solo estar allí ya es un privilegio, encima aprendes de él.

Trabajo

-¿Compagina actualmente la escalada con otra actividad?

-Con trabajo, ahora estoy trabajando como equipador en dos rocódromos de Zaragoza y Huesca. Está muy bien porque en cuanto acabo de trabajar estoy allí ya para entrenar, así que ahora lo tengo bastante bien para compatibilizar el trabajo con los entrenamientos.

-Cambiando de tema, ¿qué objetivos tiene para la presente temporada y para la siguiente?

-Para la siguiente ya se me queda lejos, para esta, intentar hacer un nuevo 9A de dificultad en roca y así consolidar ese nivel por varias vías y así ver el nivel real que tengo. En competiciones pasar a todas las finales y estar bien en ellas.

-En cuanto a su trayectoria, ¿cuando comenzó a escalar?

-Fue aquí en Monreal en la escuela de escalada con cinco años gracias a mi tío Fran. Con cinco años iba dos veces a la semana a las clase y a partir de los doce empecé a entrenar más días y en la actualidad pues casi todos los días entreno.

-Cuando empezó en el rocódromo de Monreal, ¿se esperaba llegar a competir en Campeonatos de España?

-Claro que no, yo lo hacía porque me gustaba y veía a mi tío que se iba los fines de semana a escalar y me iba con él. Una vez que me llamaron de la selección aragonesa y ya empecé a ir a los nacionales.

-¿Qué sensación tuvo en sus primeras convocatorias con la selección aragonesa?

-Al principio iba algo nervioso, pero ahora ya poco a poco han salido los frutillos y voy relajado a las concentraciones.

-¿Ha sido duro el camino hasta allí?

-Sí, he tenido sacrificios, pero como todos, muchos fines de semana me he ido a escalar, mas que nada tiempo y viajes.

-¿Se ve capaz de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 o lo ve como un sueño muy lejano?

-Eso esta muy lejano, si empezara a ir un poco más a competiciones internacionales que parece que este año voy a empezar a ir. Como en las nacionales estoy ya ahí en el ajo entre los primeros, así que este año puede que tenga la oportunidad de ir a alguna competición por Europa.