Esther Mansilla, trabajadora de Galáctica: "La gente de la ciudad cuando viene a Arcos y contempla el cielo se va maravillada"

Esther Mansilla Martínez es trabajadora de Galáctica, el centro de interpretación y para la práctica de la astronomía de Arcos de las Salinas. Lleva trece años viviendo en este municipio y nunca antes imaginó que acabaría trabajando en un centro de divulgación de estas características. La astronomía era una disciplina totalmente ajena para ella, pero ha hecho el curso de monitor Starlight y considera que iniciativas como Galáctica pueden contribuir a asentar a la población en el territorio, en especial a las mujeres.

-¿Qué supone poder contar con un sitio como Galáctica en Arcos de las Salinas?

-Mucho crecimiento para un sitio tan pequeñito como Arcos de las Salinas con tan pocos habitantes. Poder trabajar en un sitio como Galáctica es una oportunidad muy buena.

-¿Le interesaba la astronomía antes de llegar a Galáctica como trabajadora, o ese interés es posterior?

-Anteriormente no era una persona aficionada a la astronomía, pero una vez dentro de Galáctica aprendes mucho y encuentras que es un mundo fascinante. El año pasado entré aquí con un puesto de trabajo y he ido creciendo a la vez que me aficionaba cada vez más a la astronomía, pero anteriormente no la tenía. Me he ido formando e incluso he realizado un curso de monitor de Starlight, aunque mi puesto es de recepción. Yo me interesé por ese curso que se impartió en septiembre del año pasado.

-¿Qué se siente al descubrir el cielo y verlo de otra manera tras hacer un curso así?

-Las estrellas siempre han estado ahí, pero la verdad es que no me había fijado en ellas, y una vez aquí he descubierto un universo nuevo para mí.

-¿Qué aporta mirar al cielo en un sitio como Arcos?

-No sabría cómo describirlo, pero a mí mirar al cielo me aporta tranquilidad y un espectáculo que me conmueve. Hay muchas personas que viven en las ciudades y por culpa de la contaminación lumínica se pierden todo esto. Por eso, la gente de las ciudades cuando viene a Galáctica y observa el cielo se van maravillados una vez descubren esas cosas que aunque sepas que están, nunca se habían imaginado que eso pudiera estar ahí sobre sus cabezas y que fueras incapaz de verlo por la contaminación lumínica.

Ventajas del cielo nocturno

-¿Qué ventajas tiene el cielo nocturno de Arcos?

-Es un lujo el cielo que tenemos aquí, no todo el mundo puede tener ese privilegio.

-¿Cómo estáis viviendo la gente del pueblo este proyecto con su puesta en marcha y la llegada de turistas?

-Hay de todo un poco, pero hay gente que lo está viviendo con mucha emoción por lo que supone, ya que crea empleo directo e indirecto.

-El suyo sería un caso, tratándose además de la llamada España vaciada.

-Sí, es así, y esperemos que esto vaya a más y que incluso gente que esté fuera y quiera volver tenga la oportunidad de vivir aquí, porque eso permitirá que el pueblo crezca. Estos proyectos dan muchas oportunidades a los que vivimos en la zona.

-De hecho, a personas como usted, jóvenes, y además mujer, esto le ayuda quedarse y no pensar en marcharse, ¿no?

-Claro, esto te permite quedarte aquí y hacer tu proyecto de vida. El hecho de conseguir un puesto de trabajo aquí pues te da una oportunidad para no pensar irte de aquí sino mantenerte en un pueblo tan pequeñito.

-Además, ahora una de las cosas que más se habla sobre las políticas de lucha contra la despoblación es tomar medidas para facilitar el asentamiento a los jóvenes y sobre todo a la población femenina.

-Correcto, porque las mujeres son las que más dificultades tienen a la hora de encontrar trabajo por esta zona, donde es muy complicado encontrarlo. Hay trabajo de campo en la ganadería, pero las mujeres ahí tienen pocas vías.

-Cosas como Galáctica constituyen pues una oportunidad para la comarca y que siga creciendo el empleo en torno al sector turístico, ¿no?

-Sí, esto puede crecer mucho, atraer mucho turismo. Y no solo Arcos de las Salinas puede crecer sino los pueblos de alrededor también.

-¿Se imaginaba antes que un proyecto como Galáctica, que es prácticamente único en el mundo por sus característica, pudiera instalarse en un sitio como Arcos de las Salinas?

-No, nunca me imaginé, para nada. Y ahora hay que esperar que esto vaya a más para que la economía de la zona crezca y haya más posibilidades para que la gente pueda tener trabajo, el pueblo pueda crecer y la gente de fuera pueda venirse a vivir a Arcos de las Salinas.