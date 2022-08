Javier Batanero, actor y cantautor: “Llorens es una directora muy tenaz y con una visión poética del lenguaje cinematográfico”

Por

Javier Batanero es el actor veterano que protagoniza el corto El ángulo imperfecto, el gran ganador del Desafío Buñuel 2022 al alzarse con los premios al Mejor Cortometraje, Mejor Dirección para la turolense Ester Llorens y Mejor Fotografía para Daniel Alejandro Andrade.



-Usted es actor, músico, compositor, publicista… ¿Es necesario ser multidisciplinar para hacerse un hueco entre los artistas?



-Yo creo que es al revés, creo que es más complicado ser multidisciplinar, te dispersa más en el trabajo. Emprender muchos géneros y hacer muchos trabajos creativos es siempre lo mismo, no deja de ser contar historias, responden a esa necesidad que tenemos, desde que empezamos a ser personas sociales.



-En Desafío Buñuel todo el mundo destaca la gran unión entre los integrantes de cada uno de los equipos. ¿Esto se da también en la industria profesional o allí hay más rivalidad?



-Si nos centramos en el cine la unión es imprescindible. Un equipo de rodaje no puede permitirse el lujo de tener peleas o tener enganches personales porque si no se puede venir todo abajo. La palabra que más describe a equipo rodaje es la unión y ponerse todos al servicio de una idea y de una visión que es la del director .



-¿Es muy jerárquico en ese sentido ?



-No, jerárquico no, porque la industria del cine, que no deja de ser una pequeña fábrica, un mecanismo que se pone marcha de forma colectiva, un equipo que está servicio de un artista y ese artista es el director, el creador de la película.



-Ester Llorens es una directora de Teruel que se está intentado abrir camino en el mundo del cine. ¿Cómo ha sido rodar a sus órdenes?



-Me ha sorprendido porque tiene muy buenas perspectivas como directora de cine, no solo tiene la tenacidad necesaria para llevar adelante un proyecto cinematográfico, sino que además tiene el carácter de directora de equipo, es muy difícil convencerla de un propósito que le viene a la cabeza y sigue adelante con su idea con mucha tenacidad, algo que es muy bueno para una directora. También tiene una visión muy poética de lo que es el lenguaje cinematográfico, maneja la gramática del lenguaje visual con mucho rigor.



-¿Cómo han sido esas 48 horas de rodaje?



-Pues intensas, muy intensas de horarios, la misma palabra lo dice, es un desafío y es un rally, tienes 48 para rodar y montar una película, cosa que parece imposible desde fuera para los que ya hemos hecho películas cinematográficas. Si antes hablábamos de la necesidad de que los equipos estuvieran unidos, en este caso es todavía más acuciante, de hecho yo he tenido la suerte de rodar en equipos profesionales, como los de Borau o Itziar Bollaín, y me he encontrado en Teruel con un equipo que no tiene nada que envidiarles, absolutamente nada en cuanto a profesionalidad y eficacia.



-Desafío Buñuel requiere tanta premura que las escenas apenas se pueden repetir, ¿no es así?



-Bueno, lo lógico sería no repetir porque tienes 48 horas para rodar, pero Ester Llorens es muy tenaz, muy muy meticulosa, hemos tenido que repetir muchas escenas pero porque no salía exactamente la luz, porque no se coordinaba exactamente el momento.



-¿Cree que Desafío Buñuel es un buen proyecto para impulsar a actores, directores y técnicos que quieren dedicarse al sector?



-Estos días hablando con los impulsores del proyecto no paro de preguntarme cómo es posible que con una mínima inversión se consiga poner patas arriba una ciudad mediana como Teruel, que se pone al servicio de un actividad cultural. ¿Cómo es posible que se pueda hacer en Teruel y no se haga más en otros lugares, en todas las ciudades y ya no solo con el cine, si no con otras disciplinas artísticas? Es una demostración de que la cultura siempre es rentable, una inversión, nunca un gasto. Ya se que esto está muy dicho, pero hay que repetirlo constantemente hasta que se les meta en la cabeza a los políticos, y no me refiero la a los políticos a nivel nacional, si no a los políticos municipales, autonómicos, etcétera. La cultura es una inversión que tiene un retorno incalculable, y en este caso afecta a toda la ciudad .



-¿Conocía Teruel?



-Conocía Teruel porque hice un par de conciertos con Académica Palanca, pero no en esos momentos las giras eran muy rápidas y no me dio tiempo de conocer nada. De todas maneras no tiene nada que ver la ciudad que yo conocí hace 22 años con el Teruel actual, que es una ciudad moderna y preciosa.



-Los últimos dos años han sido malos para los profesionales del sector audiovisual, eso sin duda, pero ¿este vacío en materia de cultura está suponiendo un incremento en el consumo de cultura ahora?



-No lo sé, la verdad es que no lo sé. Estamos sacando conclusiones demasiado precipitadas con respecto a lo que la covid ha fluido en nuestra forma de vida y en la cultura.



-¿En qué proyecto está trabajando ahora?



-Ahora estoy metido en temas con la canción y con la música, estoy detrás de sacar un CD nuevo que yo mismo he producido.