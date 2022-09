Jorge Asín, actor, guionista y ganador del Remolque de Luco 2022: “Festivales como el de Luco funcionan y son muy necesarios para nuestros pueblos”

El popular actor y guionista de Oregón TV Jorge Asín fue galardonado con el Premio Remolque, creado por el escultor José Azul, durante la primera edición del Festival Enluquecidos, que llevó a varios primeros espadas del humor nacional y aragonés hasta Luco de Jiloca.

-Felicidades por inaugurar el palmarés de este Premio Remolque de Luco de Jiloca... ¿cómo le cae el galardón?

-Pues estoy encantado porque no me lo esperaba para nada, y ha sido una delicia porque aunque no conocía Luco tengo aquí a muchos amigos, como Roberto Montañés, Laura (Ruiz), Diego Martín, realizador de Oregón TV, y ha sido una gozada, ya lo creo que sí.

-Enluquecidos ha sorprendido por la cantidad de gente que ha congregado pero también por el cartel que ha traído en su primera edición...

-El trabajo que han hecho ha sido inconmensurable. Desde un pueblo tan pequeñito como este todo cuesta mucho más, pero haber logrado montar un festival como este tiene mucho más mérito. Lógicamente la labor de Roberto y Laura ha sido importante, porque ellos conocen mucha gente del mundillo y tienen muchos amigos que les van a ayudar. Pero haber logrado que todos los artistas que han pasado por aquí hayan venido es mucho trabajo. Y te puedo decir que yo he estado con todos desde el viernes y han quedado encantados.

-Y los festivales dedicados en exclusiva al humor no abundan tanto como otros...

-Es una gran idea, y por eso ha respondido tan bien el público. Con todos los problemas que hemos pasado, y los que dicen que vamos a pasar, tenemos ganas de divertirnos. Necesitamos reírnos para sobrevivir.

-¿Ha tenido ocasión de visitar el mítico Teleclub de Luco, que alumbró nada menos que a los Ases del Jiloca?

-¡Sí! Y se respira ese ambiente legendario desde que entras.

-¿Cuántos quintos se ha tomado en él?

-Unos cuantos, porque además tu intentas pedir pero no te dejan, en cuanto te levantas ya te ha sacado alguien otra ronda.

-¿Será posible que Enluquecidos no se quede en una cita puntual y se reedite en años venideros?

-Tiene que seguir, tiene que tener un Enluqueci-2, que sería lo propio, y muchos más en el futuro. Este tipo de iniciativas son muy necesarias en los pueblos, no solo porque les dan mucha vida sino porque los pone en el mapa y los hace más reconocibles para mucha gente. El público responde, son iniciativas que funcionan y que no tienen absolutamente nada malo.

-Usted pisa ahora escenarios muy importantes pero quizá en sus comienzos le tocó subirse a algún remolque como el de Enluquecidos, ¿no?

-Por supuesto que sí. Me han tocado remolques y me ha tocado de todo... Bolos guerrilleros, que les decimos. Es donde un actor aprende a defenderse, en todos los sentidos. En realidad no deja de ser como cuando actúas en un bar, en una ciudad... escenarios más pequeños en los que el contacto es más cercano y puede pasar de todo. Puede ser más difícil conectar con la gente, pero al mismo tiempo es más agradable cuando funciona, cuando se consigue la catarsis famosa que decían los griegos.

-¿Cómo ha sido la experiencia de interpretar esta primavera a Goya en Goya, con la música a otra parte?

-Maravillosa. Recreábamos algunas escenas de Goya un poquito antes de exiliarse, a través del musical, y ha sido genial, con Gema Cruz haciendo varios papeles y los estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Es un montaje espectacular y espero que quieran moverla por ahí, porque es una obra que se tiene que ver por todos sitios.

-Ese papel no era cómico, y no es primer papel no cómico que realizas, ni mucho menos, pero el público te conoce sobre todo por la comedia. ¿Eso le molesta?

-En mi caso no, todo lo contrario.. Como decía Fernando Fernán Gómez los actores en realidad somos comediantes, y yo me siento comediante en el término más amplio, y de hecho he interpretado todo tipo de papeles. Pero en el humor me siento muy cómodo, porque es divertido y además creo que tengo cierta facilidad.

-¿Con qué está ahora mismo? ¿Qué proyectos maneja?

-Pues estamos preparando la nueva temporada de Oregón TV y además hemos preparado un espectáculo la última semana de septiembre en el Principal de Zaragoza para celebrar los 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón, con todo el elenco, que vamos a montar un pifostio bueno. Y alguna cosilla me está saliendo a nivel nacional, de esas que es mejor no hablar para no gafarla.

-¿Ha sido un buen verano, el primero tras lo más duro de la pandemia?

-No hemos tenido demasiado trabajo con la obra que llevamos Marisol Aznar, Alfonso Palomares, David Angulo y yo, que se llama Esto cuando lo echan, la verdad, pero tampoco pasa nada. Hemos hecho tres o cuatro bolos y ya está. Creo que tras la pandemia, con las ganas que había de fiesta, los pueblos se han decantado más por la música, las orquestas y tal. Lo cual me parece estupendo, porque los compañeros músicos también tienen derecho a comer.