Mafer Jiménez, directora de castin de ‘Jotalent’, programa que estrenará Aragón TV: “Participar en un programa de TV es una experiencia que no se compra con dinero”

Mafer Jiménez es una aragonesa afincada en Madrid con treinta años de trayectoria profesional seleccionando participantes para algunos de los principales talentshow españoles, como Gran Hermano o MasterChef. Ahora está al frente del castin para Jotalent de Aragón TV, primer programa de este tipo que se dedicará al folclore aragonés. El domingo 20 el castin visitará el Teatro Marín de Teruel, y todavía hay tiempo para inscribirse en aragontelevision.es y convertirse en la próxima referencia artística de la televisión aragonesa.

-¿En qué va a consistir este castin en Teruel?

-Se trata de la culminación del castin, la fase presencial que tendrá lugar el 19 de febrero en Zaragoza, el 20 en Teruel y el 26 en Huesca,. Como un talentshow como este requiere de una puesta en escena primero pedimos algún vídeo, alguna canción, una entrevista por zoom, de forma que las personas que acuden al castin presencial ya han pasado los primeros cortes. Pero quiero destacar que todavía queda tiempo para enviar el formulario y presentarse porque vamos a revisar el material hasta el último momento, y queremos animar a que, cuanta más gente mejor, pierda el miedo, se presente y viva una experiencia tan divertida como esta.

-Se buscan cantadores de jota, mayores de 18 años y que no hayan ganado el Certamen Extraordinario, ¿no?

-Bueno, lo del certamen extraordinario es porque eso ya es otra Liga, y poco podríamos enseñarle. Y en cuanto al resto, buscamos joteros y joteras pero sobre todo voces, gente que cante jota, bolero, ranchera... ¡ojalá encontremos también gente que haga pop, heavy o rap! Se trata de gente versátil, que tenga cultura musical o que le guste, si toca algún instrumento aunque sea la batería mejor aún... En este tipo de castin se valora un conjunto de cosas porque todo suma.

-¿Cuando finalice el castin cómo se desarrollará el concurso en sí?

-Eso todavía no queremos desvelarlo, aunque a los concursantes se les explicará, claro. Pero no se puede decir que vaya a ser un OT o tal o cual talentshow, porque va a ser Jotalent, algo diferente y adecuado a lo que nos gusta a los aragoneses.

-Usted tiene mucha experiencia en este formato del talentshow... ¿Cuál es la clave de su éxito arrollador?

-Creo que la clave es que estábamos acostumbrados a los talentos consagrados, a gente muy buena que hemos conocido desde que ya era buena. Sin embargo descubrir un talento nuevo, por hacer, y conocer su progresión desde que es desconocido hasta que se convierte en una estrella es algo estupendo. Yo no me puedo reconocer en Madonna, pero sí en gente que ha triunfado a partir de un talentshow, porque las percibo como personas normales, como tú y como yo. Carlos Maldonado ganó Masterchef 3 y ahora tiene un restaurante en Talavera con una Estrella Michelín, o Bisbal era una chaval de una orquesta de Almería y hoy en día es una estrella. Y en ellos sí que me reconozco porque los he conocido desde que empezaron, y he podido conocer sus aspiraciones, sus familias, sus sueños, y sobre todo la historia que tienen detrás, que en algunos casos es fascinante.

-¿Estos programas no generan una falsa percepción de que quien no triunfa a lo grande, en realidad está fracasando?

-No, aunque por supuesto dependerá de la persona y sus ambiciones. La mayor parte de la gente que participa en talents tiene su afición pero también su profesión. Y aunque todo el mundo aspira a ganar no supone un fracaso no hacerlo. De hecho la mayor parte de los concursantes de los talent no ganan, e incluso los ganadores no necesariamente desarrollan después una carrera profesional. La gente participa por la experiencia y en eso no fracasa nadie. Si tú sueñas con ir al Amazonas, al final a base de ahorrar lo vas a conseguir. Pero participar en un programa de TV, probarte ante las cámaras, saber lo que es enfrentarte al público, a un gran escenario... eso no lo puedes comprar con dinero. Participar en este tipo de programas ya es una experiencia de por sí.

-¿Se ha encontrado con gente que se presente por presentarse, a ver si suena la flauta?

-Hay de todo, pero en el caso de Jotalent quien llega al castin presencial ya ha pasado por una serie de cortes en función de unos criterios. Pero cuidado, insisto es que no buscamos grandes estrellas ni cantantes con un gran dominio de su voz.

-¿En qué otras cosas se fijan?

-La música es expresión, así que la expresividad es muy importante. Más allá de que no se corten delante de una cámara, buscamos gente expresiva que consiga hacer que el espectador pueda compartir a través de la televisión su propia experiencia.

-¿Se ha encontrado con personas muy talentosas pero incapaces de superar el miedo escénico?

-Sí, claro que sí. A veces cantar o hacer otras cosas es fácil en tu círculo, pero cuando te enfrentas a un público más amplio te bloqueas completamente. Y si vas a participar en un programa durante semanas o meses y te supone pasar ratos tan malos, hay que preguntarse si realmente te merece la pena. Al final esto es televisión, y no queremos que sufran ni los concursantes ni los espectadores.

-¿El físico es importante?

-En un programa que busque modelos sí, claro, pero en Jotalent no lo es. Se agradece la gente que tiene telegenia, desde luego, pero no es indispensable.

-¿Hay muchos inscritos turolenses en Jotalent?

-Los hay pero queremos muchos más. Teruel está dando un santo cuantitativo -que no cualitativo, porque talento siempre ha tenido- en este tipo de programas, y tiene que seguir siendo así. Los turolenses tienen que demostrar que están ahí y enseñar al mundo lo que pueden hacer.