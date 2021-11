Martín Guerrero Roncel, coordinador de la Red de Infraestructuras de Astronomía : "La astrofísica nos permite contextualizar al ser humano en el Universo"

Martín Guerrero Roncel, científico del Instituto de Astrofísica de Andalucia y coordinador de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA), participó la semana pasada en la reunión organizada en el Cefca de Teruel para debatir sobre los futuros proyectos de segunda generación a realizar con el telescopio T80 del Observatorio de Javalambre.

- Se ha abierto una segunda generación de proyectos para el telescopio T80 del Observatorio de Javalambre. ¿Cómo están viendo desde la RIA la evolución que han tenido estas instalaciones científicas?

- La verdad es que es muy excitante el desarrollo que está teniendo Javalambre. Es un proyecto que lleva ya muchos años, que se está consolidando, y que empieza a ofrecer a todos los investigadores españoles, o en equipos internacionales, unas capacidades únicas impensables en cualquier otro observatorio por su calidad y la cantidad de horas en las que podemos trabajar en estos proyectos de segunda generación. Permiten hacer cosas que eran impensables. Para la Red de Infraestructuras de Astronomía de España, Javalambre es una de sus principales infraestructuras de trabajo.

- Va a ser por tanto un observatorio con muy largo recorrido, esto no está más que empezando, ¿es así?

- Sí, muchísimo. Aparte hay una cosa muy importante, no solo de Javalambre sino de su gente, que es la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a nuevos retos, a nuevas situaciones y a nuevas posibilidades. Creo que eso es muy importante. Hay observatorios en otros lugares que tienen una tradición mayor y sin embargo a la hora de enfrentarse a los nuevos retos no están teniendo esta dinámica que tiene Javalambre.

- ¿Qué nuevas posibilidades se abren para los telescopios de Javalambre aparte de los proyectos que se están desarrollando y otras colaboraciones en las que participan?

- Muchas, J-PAS y J-PLUS, por ejemplo, están mirando fuera del plano galáctico y buscan hacer cosmología. Hay una parte física estelar que se puede hacer si miramos al plano galáctico y eso de momento está siendo desaprovechado, pero hay una comunidad astronómica española muy interesada en ello.

- ¿Cuando este proyecto empezó, imaginaban que iba a poder tener tanto desarrollo en tan poco tiempo?

- El proyecto de por sí, cuando se inició, era muy ilusionante, pero claro, ocurren muchas vicisitudes, hay muchas dificultades por el camino, y eso se ha visto, pero a pesar de ello ha ido saliendo adelante y la verdad es que simplemente está cumpliendo con creces las expectativas que había generado.

Propuestas

- ¿Ha planteado alguna propuesta dentro de los proyectos de nueva generación para el T80?

- Yo personalmente como investigador sí he planteado un proyecto. La RIA lo que hace es supervisar este tipo de infraestructuras y no plantearía un proyecto en ese sentido; nuestra misión es más buscar que se generen sinergias y coordinación entre diferentes observatorios; cosas que se saben hacer aquí en Javalambre y que en otros observatorios se carece, pues se puedan utilizar y viceversa. Además, buscamos que los astrónomos españoles consigan el máximo rendimiento de esta infraestructura y al revés.

- ¿En qué consiste el proyecto que ha planteado?

- Yo pertenezco al Instituto de Astrofísica de Andalucía y hemos desarrollado un proyecto en colaboración con gente de la Universidad de Hong Kong, del Instituto de Astrofísica de Morelia y la Universidad de Guadalajara, ambos en México, así como la Universidad Central de Checoslovaquia para intentar hacer observaciones muy profundas de campo muy amplio para detectar burbujas enormes de gas ionizado en torno a estrellas en su fase final de la evolución estelar. Queremos intentar comprender cómo estas estrellas aportan material y energía al medio interestelar y que sirven para entender la evolución química de las galaxias.

- Cada vez hay más interés social por la astronomía, ¿a qué cree que se debe este interés?

- Yo creo que todo el mundo está enamorado del cielo cuando mira y ve los astros y las estrellas, pero aparte de eso la astrofísica nos permite contextualizar al ser humano en el Universo, saber cuál es nuestro papel, dónde estamos, qué es lo que somos e incluso si habrá vida en otros sitios y si hay otros planetas parecidos a la Tierra. Hay en la astronomía una gran cantidad de cosas muy útiles para el cerebro del ser humano para dar respuesta a su curiosidad y capacidad para aprender nuevas cosas. Por eso creo que la sociedad está tan interesada en la astrofísica, y nosotros al mismo tiempo estamos interesados en que nuestro conocimiento alcance a la sociedad.

- ¿Hasta dónde conocemos?

- Uff, yo creo que una parte, porque hay una gran cantidad del Universo que es materia y energía oscura que no vemos y que no entendemos. Creo que se van a producir grandes revoluciones, incluso superiores a las de la mecánica cuántica o la de la gravitación que se han producido en épocas pasadas, porque a medida que respondemos una pregunta se van planteando diez nuevas.

- ¿Va a ser este el siglo de la astronomía?

- Yo creo que sí por la capacidad técnica que está alcanzando el desarrollo de nuevos instrumentos, porque aquí los estamos desarrollando de gran campo, pero la ESO (Observatorio Europeo Austral) está construyendo un telescopio con un tamaño de 30 metros que va a permitir ver incluso la atmósfera del planeta fuera del sistema solar. Cada uno de estos observatorios ocupa su nicho, pero los desarrollos tecnológicos que estamos consiguiendo son fundamentales, como cuando Galilelo monta por primera vez un telescopio, descubre los satélites de Júpiter y se plantea que si hay satélites que giran alrededor de ese planeta la Tierra no es el centro del Universo. Nosotros cada vez que empleamos una nueva técnica, un nuevo instrumento, un nuevo telescopio, descubrimos cosas nuevas muchas de las cuales ni siquiera habíamos imaginado que pudieran estar ahí.