Mercedes Rubio, presidenta del CEJ: “El Centro de Estudios del Jiloca ha colaborado en la creación de un sentimiento de comarca”

Por

Mercedes Rubio dirige, desde el pasado mes de mayo, el Centro de Estudios del Jiloca después de tomar el testigo de José María Carreras, con el que había compartido la dirección de la institución como vicepresidenta. Rubio, de 44 años, descendiente de Castejón de Tornos y Calamocha, es licenciada en Historia y trabaja como administrativa.



-¿Cómo fue el salto a la presidencia del CEJ?



-Ha sido un poco la evolución natural. Yo llevaba un tiempo como vicepresidenta y José María (Carreras) llevaba ya muchos años y quería dar un paso atrás. Se planteó desde la junta que yo tomara la presidencia y le insistimos a José María para que se quedara en la vicepresidencia apoyándome y enseñándome cómo funciona todo. Ha sido la evolución natural.



Estoy vinculada al Centro de Estudios desde que me hice socia en mi época de estudiante. Luego empecé a trabajar con ellos y uno de mis primeros trabajos fue como técnico del CEJ y ya no me he desvinculado porque pasé de trabajar a formar parte de la junta.



-¿Cuál va a ser la línea que va a seguir el Centro de Estudios los próximos años? ¿Va a ser continuista o se le va a dar un giro? ¿Será un giro importante o solo serán matices?



-Vamos a continuar con el trabajo que hacía José María, que lo ha hecho muy bien todos estos años, y con el que hizo antes José María De Jaime, que también hizo una gran labor. La junta seguimos siendo los mismo miembros que éramos antes del cambio y Pilar Edo va a seguir como secretaria y David Pardillos como tesorero. Vamos a continuar en la misma línea de trabajo porque creemos que se está haciendo una buena labor y nos vamos a esforzar para que se siga haciendo.



-Entonces, ¿se van a mantener las becas y los premios de la institución?



-Todo eso va a continuar. Lleva desde los inicios del Centro de Estudios y todos estamos muy contentos con ese trabajo, así que se va a continuar tanto con las becas de investigación como con certamen José Lapayese, que se inauguró a principios del mes de julio en Monreal del Campo y ahora acaba de empezar la exposición en Calamocha. También se va a continuar con el certamen de literatura Miguel Artigas y con las publicaciones emblema que son la revista Xiloca y los Cuadernos de Etnología, que van a seguir igual. Además, vamos a intentar presentar otros proyectos y conseguir otras subvenciones.



-¿Cuáles son esos nuevos proyectos?



-Esas son las actividades fijas pero tenemos algún nuevo proyecto. Se están organizando sobre el aragonés en las tierras del Jiloca, que se están perfilando. La idea es seguir haciendo actos pero todavía no tenemos nada más concreto. Lo más próximo va a ser la presentación de la revista Xiloca, que ya está en imprenta y que va a llegar muy poquitos días. Vamos a intentar presentarlo en varias localidades. Queremos movernos un poco para que no sean siempre en Calamocha y Monreal los lugares donde se hacen las presentaciones. Está previsto que se hagan en distintos pueblos de la comarca.



-Esa diversificación ya se había empezado llevando exposiciones y charlas a distintas localidades de la zona.



-La idea es esa. Nosotros tenemos una serie de exposiciones que están disponibles para las asociaciones que las quieran solicitar. Y si alguien nos solicita una charla y podemos colaborar con las asociaciones culturales de los pueblos estaremos encantados de ir y mover un poco la cultura por toda la comarca.



-¿Esta apuesta por la identidad cultural del Jiloca se desdibuja por la proximidad con las dos capitales?



-A veces sí, porque estamos muy cerca de Teruel y de Zaragoza y puede parecer que no tenemos una identidad tan clara como otras zonas de la provincia de Teruel. Pero llevamos muchos años en los que el Centro de Estudios ha colaborado en la creación de una identidad y de un sentimiento de comarca, entendiendo comarca como un territorio amplio y no solo la propia comarca política del Jiloca, sino todo el entorno al río



-¿Cuántos socios tiene el Centro de Estudios?



-Estamos rondando los 850 socios. Para ser socio hay que abonar una cuota anual que no es muy alta. Además, estamos declarados de interés público, por lo que esa cuota tiene desgravaciones fiscales. Ser socio da acceso a todas las publicaciones fijas del Centro de Estudios, que se entregan siempre. También es una manera de apoyarnos para que se puedan realizar todas las actuaciones. Sin la aportación de los socios la asociación sería inviable, pero lo cierto es que tenemos una masa de socios muy potente.