Miguel Pascual, abanderado de la Banda Municipal de Música de Alcorisa: “El pasacalles es lo que más gozo; que me vea la gente y me tiren fotos me vuelve loco”

El carismático Miguel Pascual ‘el Valencia’, conocido en media provincia por vender pipas y golosinas en las fiestas, recibió el pasado sábado por Santa Cecilia un sentido homenaje de la Banda de Música de Alcorisa y del Ayuntamiento de la localidad por una larga trayectoria de más de 25 años como portador del estandarte, una labor de abanderado que le apasiona y que le ha permitido viajar y hacer amigos.

-¿Cómo vivió el homenaje?

-Emocionadísimos y loquicos de contentos estamos mi madre y yo (llora). El Ayuntamiento se portó muy bien y la banda también, y nosotros les invitamos a todos a almorzar.

-¿Cómo entró en la banda?

-Llevo 26 años y va para muchísimos más, porque a mí nadie me quita el estandarte (ríe). Ya les he dicho a todos que aquí me he de morir. Estoy muy contento e ilusionado. Manolo Félez, que era alguacil del pueblo, me dijo que me iban a buscar un cargo ideal para mí, y que lo iba a estrenar en las Noches de Verano de Alcorisa. Me lo dijeron un viernes y el sábado ya fuimos a por el traje. Desde entonces no he fallado ni 10 minutos.

-¿Recuerda el primer concierto que hizo?

-Perfectamente. Fue con el director anterior, Fernando Albero. Y la primera actuación fue la Noche de Verano. Se quedaron parados. La gente no sabía que yo iba de abanderado y, cuando me presenté allí, se pusieron todos a aplaudirme y a chiflar. Esa noche no hicimos un espectáculo, sino tres. De verdad que la gente lloraba emocionada, y yo también. No se me olvidará en la vida.

-¿Qué actuaciones guarda en la memoria con más cariño?

-Hemos ido a muchas concentraciones de bandas y hemos recorrido muchos pueblos: Cella, Mas de las Matas, Calanda, uno chiquitico que se llama Ejulve y Teruel, aunque ese día tuvimos mala suerte que se echó a llover y no pudimos actuar en la plaza del Torico. Después nos fuimos a cenar al Milagro.

-¿También ha salido fuera de Aragón?

-Fuimos a Bilbao y Guernica y aquello fue la leche. En el pasacalles me pusieron dos ertzaintzas, uno a cada lado, escoltándome, y la banda detrás. Me lo pasé en grande y me hice una foto con los dos. La misma noche en la cena del hotel ya me hice amigo de las cocineras, las camareras y de todos. También hemos estado en Andorra la Vieja.

-¿Qué obsequios le entregaron el sábado?

-Perdone que me emocione (llora), pero es que hemos pasado un fin de semana muy emocionados. He estado un año y dos semanas sin ver a mi madre, y a los de la banda, y a todos porque estaba en la residencia de Atadi y con esto del Covid pues mi madre en la calle y yo en la terraza. Eso para mí no vale. Cuando ya bajé me vinieron a ver. Ahora estoy muy contento y los fines de semana normal, otra vez a casa gracias al director, José Vicente Peralta. Ya puedo ir a la banda y el día de la Cabalgata de Reyes tenemos otra actuación. Y este fin de semana el alcalde, don Miguel Iranzo, al que le mando un abrazo para todo el Ayuntamiento y su familia, me entregó un plato firmado. Y la banda me dio una foto con todos. Gracias al director, Víctor Monzón, y a todos. Lo he puesto en el comedor, que se vea bien.

-¿Disfruta más en un pasacalles o en un concierto?

-El pasacalles es lo que más gozo. Eso de que me vea toda la gente en la calle y me tiren fotos a mí me vuelve loco. Y lo que también me gusta mucho son las procesiones de Semana Santa, que hay muchísima gente.

-También pertenece a la peña taurina de Alcorisa. ¿En qué colabora con ellos?

-También me hicieron un homenaje como camarero. En la plaza de toros voy como los de los hoteles, con pajarita y chaleco. Reparto refrescos, patatas fritas, cortezas, pipas, bocadillos de jamón, chorizo y salchichón... LLevo con esto desde los tiempos de don José Ángel Azuara, que pensó en mí y lo estará viendo desde el Cielo.

-¿Y le compran mucho?

-¡Hombre, no doy abasto! Así como salgo con los calderos, el caldero vacío. Yo no me canso de nada, y voy de una punta a otra de la plaza. No ves que voy con los zapatos betunados y tengo tantísimos trajes de camarero... Cada día llevo uno: rojo, marrón, verde clarico, lila, color café...

-Hay que dar espectáculo.

-La presentación es importante y saber tratar a la gente, y la educación. Los fines de semana, si no estoy con la banda o con la plaza de toros llevo un carrico y voy por los pueblos a vender caramelos, cocos, almendras, abanicos... En las fiestas de la Vaquilla me conocen mucho. Y en Cella, Villarquemado, Caudé, Aliaga, Cedrillas, Ababuj, Camarillas, El Pobo, Villalba Alta y Baja, Fuentes Calientes, Orrios... Y para la Semana Santa me pego un estirón fuerte.

-¿Y qué tal en la residencia de Atadi con sus compañeros?

-Pues estoy mejor con mi madre, que se ha tirado diez años subiéndome a Alcorisa desde Foz Calanda, donde vivíamos antes, con nieblas, fríos y de todo. Y eso que solo estoy cuatro días, pero el viernes yo con mi madre. También me gusta mucho ir a pescar al pantano de Alcorisa y al del Arquillo, en Teruel. Y al Ebro, donde cojo lucioperca.

-¿Y por qué es ‘el Valencia’?

-Mi madre tiene toda la familia en Valencia y soy muy aficionado al Valencia.