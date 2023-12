Miguel Tudela Alepuz, Premio Extraordinario de Bachillerato: “No se ha inventado un ascensor para lograr el éxito académico, hay que ir peldaño a peldaño”

Miguel Tudela Alepuz ha logrado el premio extraordinario de Bachillerato del curso 2022-2023. El joven turolense estudió en el IES Segundo de Chomón de la capital y ahora está haciendo el grado de Farmacia en Valencia.

-¿Qué ha supuesto para usted lograr el premio extraordinario de Bachillerato?

-Una gran alegría, me siento muy satisfecho por haberlo conseguido. Además, el premio me ha venido muy bien, para pagarme el carnet de conducir. Y era un desafío... los desafíos hacen la vida más interesante.

-¿Qué es lo que hay que hacer para lograr estos éxitos académicos?

-Todavía no se ha inventado un ascensor para lograrlo rápidamente, hay que tomar las escaleras, peldaño a peldaño, formándose con trabajo, esfuerzo y constancia en cada curso escolar.

-¿Cuál es la modalidad de Bachillerato que estudió y por qué se decidió por ella?

-Elegí el Bachillerato de Ciencias porque era la modalidad más adecuada para la carrera que quería estudiar después.

-¿Cuál fue su asignatura preferida de Bachillerato?

-Mi asignatura preferida fue la de Biología y la Geología. Sobre todo porque tuve muchas prácticas de laboratorio en las dos asignaturas.

-¿Cuál es la que le generó más dificultades?

-En general, todas se me daban bien, no he tenido ninguna asignatura en la que haya tenido grandes dificultades.

-¿Cuáles eran tus motivaciones para estudiar?

-Mis motivaciones son las de cualquier estudiante de mi edad, llegar a terminar mis estudios, tener gracias a ellos una profesión que disfrute ejerciéndola y, finalmente, conseguir un buen trabajo.

-¿Qué está estudiando ahora y por qué eligió estos estudios universitarios?

-Estoy estudiando el grado de Farmacia en Valencia. Mi madre es farmacéutica y se puede decir que yo me he criado en la rebotica. Creo que por eso conozco bien esta profesión y me gusta mucho poder ayudar y aconsejar a las personas para cuidar de su salud. Porque como se suele decir, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.

-¿Cómo está siendo la adaptación a la Universidad?

-De momento muy buena. Aunque a nivel personal ha sido un cambio muy grande: vivir en la ciudad, con más ruido y tráfico que Teruel, nuevos horarios… Pero el ambiente universitario es estupendo y estoy haciendo nuevos amigos que espero que lo sean para siempre.

-¿Qué destacaría de la formación que recibió durante su etapa en el instituto Segundo de Chomón de Teruel?

-En el fútbol se dice que un buen equipo es mejor si tiene un buen entrenador. En la enseñanza ocurre lo mismo, en el instituto nos han “entrenado” muy bien para prepararnos desde el primer día que llegamos con la finalidad de superar el Bachillerato y la Evau. Quisiera aprovechar esta entrevista para darles las gracias a todos los profesores que me han dado clase en el instituto Segundo de Chomón, son magníficos profesores. Sin ellos, hubiera sido imposible haber llegado a donde me encuentro ahora.

-¿Qué aficiones tiene, qué le gusta hacer en su tiempo libre?

-Me gusta mucho el ajedrez y ver películas de ciencia ficción, en versión original siempre que sea posible. Desde pequeño siempre me ha encantado construir naves de Star Wars con piezas de Lego. Y viviendo en Teruel… los dinosaurios también han sido mi afición; la paleontología me fascina. Y para cualquier momento del día mi hobby principal es la lectura. Porque sin contar con el perro… para mí un libro es el mejor amigo del hombre.

-Segundo de Bachillerato es un curso duro para los estudiantes por la presión que tienen por la Evau y las incertidumbres para la siguiente etapa formativa. ¿Qué le diría a los estudiantes que están ahora en este curso?

-Les diría que no se preocupen y que estén tranquilos. Si durante el curso van estudiando y repasando los temas, la Evau se puede aprobar fácilmente. Lo que no es tan sencillo es obtener la nota que necesitas. Unos pocos decimales hacen cambiar el rumbo del destino de muchos estudiantes. Ojalá el sistema cambié algún día porque esas limitaciones no son buenas y lo que es verdaderamente importante es tener en cuenta la vocación de cada estudiante. Para terminar querría mandarles a ellos estas motivadoras palabras de un texto que leí hace tiempo del poeta Alfredo Cuervo Barrero: “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, queda prohibido no convertir en realidad tus sueños”.