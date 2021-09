Pepe Carbonell, karateka español de élite: ”El entrenamiento en altura puede resultar beneficioso en ciertos deportes”

Pepe Carbonell es un karateka experimentado que ha participado en numerosas competiciones de todo tipo de categorías desde nacional hasta internacional. Entre muchos de sus incontables logros, destaca la medalla de oro en el campeonato del mundo en la categoría de Kata por Equipos Senior en el año 2014. También dirige la Pepe Carbonell Academy, una escuela de prometedores karatekas con la que lleva años acudiendo a entrenar a Griegos, aprovechando la altitud del entorno para sus entrenamientos.

-Su historia como karateka es muy amplia en todos los sentidos. ¿Cuántos años lleva acudiendo a Griegos como lugar de entrenamiento?

-Pues si la memoria no me falla, hemos ido desde el año 2013 todos los veranos a excepción del verano pasado que por cuestiones del covid decidimos por precaución no hacer la actividad.

-¿De dónde surgió la idea de acudir a entrenar allí?

-En un primer momento buscábamos un entorno diferente a lo que es la ciudad. Al final pasamos todo el año en Valencia y en estos últimos años viene incluso gente de otras partes de España a entrenar con nosotros.

Pero en un principio era un poco por salir del ambiente y el clima de la ciudad donde nos encontrábamos siempre y buscar un entorno más natural como las montañas, que, además, si pueden ser entrenamientos en altura mucho mejor.

También porque conocemos el pueblo de manera más familiar, ya que yo de pequeño he ido a veranear y pasar Pascuas allí con mis padres porque tenemos unos familiares que viven allí en Griegos.

-¿Y tiene alguna ventaja para los deportistas entrenar bajo las condiciones de este tipo de entornos?

-Creo que el entrenamiento en altura, según en qué punto de la temporada nos encontremos, en este caso hablando de una pretemporada o en un momento dado para preparar un evento en concreto, pues si que puede ser bastante provechoso en ciertos deportes. Quizá en el nuestro no es del todo determinante a la hora de la preparación pero siempre es un plus extra. Creo que es muy interesante de cara a que otros deportes incluso puedan interesarse por ir a hacer su preparación allí.

-Entonces suelen acudir para las fases de pretemporada...

-Sí, todos los veranos nosotros paramos los entrenamientos a primeros de agosto, donde tenemos normalmente dos o tres semanas de vacaciones entonces hacemos esta pretemporada que suele realizarse todos los veranos en la tercera o cuarta semana de agosto. De esta manera nos preparamos para la vuelta a partir de septiembre en el club.

-Han estado acudiendo todos estos años a excepción del último, con el parón de la pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia a su entrenamiento?

-La pandemia nos ha limitado bastante, sobre todo cuando hablamos a nivel de poder utilizar las instalaciones donde habitualmente entrenamos.

El encierro en casa ha sido terrible porque al final nosotros para entrenar el karate necesitamos de un tatami, también necesitamos de compañeros y en general de unas infraestructuras y unos materiales de gimnasio para poder entrenar de las que en casa no precisabamos en el momento. Luego poco a poco con la desescalada la verdad que hemos ido adaptándonos bastante bien y ahora prácticamente hemos vuelto a una normalidad entre comillas.

-Desde que tiene uso de razón ha vestido un kimono y ha participado en todo tipo de torneos, ¿Cómo comenzó su pasión por este deporte?

-Mi padre es no solo mi entrenador, sino también el del propio club, y al final el karate yo lo he vivido desde bien pequeño, viéndolo en casa con mi padre que es practicante desde hace muchísimos años y la verdad es que en ningún momento se me ha presionado u obligado a practicarlo. Fui yo el que sí que se interesó prácticamente desde el principio a querer hacerlo hasta este momento.

-Desde que ganó su primer torneo a nivel nacional no ha vuelto a bajar del podio en ninguno de estos campeonatos, ¿Cuál diría que ha sido su torneo más reñido?

-Sí que es cierto que, aunque también acompañada del trabajo, he tenido la fortuna de no bajar del podium desde el año 2004 en el que conseguí mi primera medalla en categoría individual en el campeonato de España. Sobre todo en una categoría tan complicada como es la de Kata Individual.

Para mí los campeonatos digamos ya no son tanto por complicación, porque al final todos tienen una peculiaridad especial que los hace muy distintos los unos de los otros.

Si que que puedo destacar la primera vez que quedé Campeón de España en categoría infantil el año 2004, el que se trató de un momento muy especial. Después conseguir representar a España por primera vez a nivel internacional en el año 2008 en el Campeonato de Europa en la categoría cadete y dar el salto en el año 2013 al equipo nacional, donde conseguí una medalla de oro en un campeonato de Europa y en 2014 conseguir ser campeón del mundo con España.