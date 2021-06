Aplazan el traslado de la jefa de Otorrinolaringología del hospital de Teruel ante la falta de sustituto

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha decidido retrasar el traslado a Zaragoza de la jefa del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, Teresa Lahoz, ante la falta de especialistas en el centro sanitario turolense para evitar el cierre del servicio. La doctora Lahoz mostró su malestar por esta decisión puesto que no entiende que a ella no le permiten ocupar una plaza a la que tiene derecho mientras que no se establecen mecanismos para obligar a especialistas de Zaragoza a que ocupen vacantes en Teruel.

La doctora Lahoz pidió plaza en Zaragoza en el concurso de traslados y los otros dos profesionales del servicio, eventuales, se marchan fuera de Aragón a lo largo de este mes de junio. Este miércoles, un día antes de su cese, esta especialista fue citada en dirección, donde le explicaron que no podía irse por el momento. Lahoz lamentó que mientras que a ella no le reconocen su derecho a cambiar de puesto habiendo sacado dos oposiciones y un traslado, la interina que ocupa su plaza en Zaragoza estará allí indefinidamente y no se le pide que venga a Teruel.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, explicaron que se retrasa el cese para el traslado porque el servicio se queda descubierto y que lo que ha primado ha sido la atención a los usuarios. Asimismo, aclaró que esta medida ha sido posible en virtud de un acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad con los sindicatos que preveía esta posibilidad cuando no se encontrará relevo para cubrir plazas.

Sin embargo, la doctora Lahoz aseguró que es la única profesional en activo a la que le han negado el traslado. “Tal vez sea un castigo por haber salido en prensa denunciando la pésima situación sanitaria en la provincia. Ya me han hecho llegar que mi situación empeorará si vuelvo a los medios de comunicación”, aseguró la otorrino que recordó que hace dos años ya tuvo que ocuparse ella sola de todo el servicio y estuvo sometida a un gran “estrés y a exceso de responsabilidad” y advirtió que ahora va a volver a ocurrir lo mismo que hay muchos pacientes que están esperando un diagnóstico, que también hay que hacer las guardias y que será muy difícil reabrir los quirófanos.

Nadie ha elegido las tres plazas que se ofertaban en el Obispo Polanco

La doctora Lahoz argumentó que nadie ha elegido las tres plazas que se ofertaban en el Obispo Polanco en el llamamiento centralizado de la semana pasada porque no quieren trabajar en “un servicio vacío” y consideró que se debería hacer “una ley que obligue a los médicos de Zaragoza a desplazarse a Teruel”, una posibilidad que consideró viable porque ya se hizo durante la pandemia. “Esto es una emergencia”, aseguró y criticó que la Administración Sanitaria insiste en que no es legal obligar a los profesionales a aceptar plazas en Teruel mientras que a ella no le permiten ocupar una plaza a la que tiene derecho.

Desde el Departamento de Sanidad se recordó que se está buscando en toda España médicos pero que hay un problema de falta de especialistas y que la decisión que se ha adoptado no se ha tomado contra nadie sino pensando en la atención a la población.

Además, el Gobierno de Aragón insistió en que en ningún momento se ha intentado cerrar el servicio de Otorrinolaringología en Teruel y que de hecho lo que se va a intentar es modernizarlo con nueva técnicas y nueva tecnología y que se sacará una nueva jefatura para reactivarlo.

Durante las últimas semanas, se han realizado llamamientos centralizados para cubrir las vacantes de los hospitales aragoneses tras el concurso de traslados y de las que se ofertaban en el Obispo Polanco se han quedado sin adjudicar 18 en Otorrinolaringología, Urología, Anatomía Patológica (tres), Psiquiatría (tres), Rehabilitación (dos), Cardiología, Cirugía General, Traumatología, , Radiodiagnóstico, , Microbiología y Neumología. Además de Farmacia Hospitalaria y Geriatría en el Hospital San José. El Obispo Polanco es el hospital de la comunidad que tiene la mayor proporción de plazas sin cubrir de su plantilla de médicos especialistas, un 12 %.