Archivan la denuncia contra los gerentes del Salud por la situación del Servicio de Otorrino en el Obispo Polanco

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha archivado la denuncia por presunta prevaricación contra los gerentes del Salud de Teruel y Aragón, Perla Borao y José María Arnal respectivamente, presentada por la doctora Teresa Lahoz al retrasarle el año pasado el traslado a Zaragoza ante la situación que presentaba el servicio de Otorrrinolaringología en el Hospital Obispo Polanco.

El auto del juzgado acuerda el archivo tras no haberse presentado acusación particular y haber tenido en cuenta la petición de sobreseimiento hecha por la Fiscalía, que considera que en las actuaciones denunciadas no se aprecian indicios de delito.