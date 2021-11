El servicio de Otorrino en el Hospital Obispo Polanco de Teruel tiene 1.400 pacientes esperando consulta

Unos 1.400 pacientes están esperando una consulta de Otorrinolaringología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, más de medio millar para la primera visita, a causa de la falta de especialistas. El concurso oposición sigue su tramitación, incluye quince plazas para todo Aragón, tres de ellas en este centro, pero aún no se ha hecho la adjudicación y se estima que la incorporación de los facultativos no llegará hasta marzo o abril del próximo año.

El pasado mes de junio se cerró el servicio por la marcha de dos especialistas y la baja médica de la jefa de servicio. Durante varios meses solo ha habido guardias y cinco horas de consultas a la semana, lo que ha supuesto que se hayan ido acumulando pacientes.

La responsable del servicio, la doctora Teresa Lahoz, que se ha reincorporado recientemente a su puesto, advirtió de la gravedad de esta situación y lamentó que desde mayo la Administración sanitaria no haya conseguido que ningún otorrino venga a Teruel. “Mientras los zaragozanos son cómodamente atendidos en hospitales repletos de especialistas, los turolenses deben esperar más de seis meses para la primera visita en Otorrino. Esto es intolerable. Otorrino es una especialidad con muchos cánceres: un dolor de garganta puede ser una laringitis o un cáncer; una ronquera puede ser un pólipo o un cáncer... Solo se puede saber después de que un otorrino explore al paciente”, aseguró.

Varios enfermos han puesto ya reclamaciones en Atención al Paciente del Hospital por las largas esperas y por desplazamientos que consideran innecesarios a Zaragoza.

María José, a quien le detectaron un carcinoma en el tabique nasal, el 19 de marzo de 2020, tuvo que pasar dos veces por quirófano en plena pandemia. Había realizado su última revisión en abril de este año y entonces le citaron para septiembre; pero en junio le cancelaron la cita y tras mucho insistir ha logrado que le vieran el 2 de noviembre. Esta paciente advirtió de la gravedad de su caso y la importancia de las revisiones para detectar si se reproduce el tumor.

María José destacó “el excelente trato” que recibió en el servicio de Otorrinolaringología y en el resto de servicios del Obispo Polanco, además, en plena pandemia y lamentó la gestión sanitaria que se hace del personal. “A los que no quieren venir, no les hacen venir y con los que están lo que tienen que hacer es cuidarlos, para que no se tengan que marchar”, defendió. Lamentó que solo unos pocos como ella se decidan a poner una reclamación y consideró que deberían hacerlo todos los que llevan tanto tiempo esperando a ser atendidos.

Desde mayo no se hacen intervenciones quirúrgicas de esta especialidad en el hospital turolense y esto está generando muchas demoras. A María Isabel le tienen que operar de los cornetes de la nariz por una grave alergia que sufre pero acula demoras desde antes de la pandemia y reconoce que esto le está pasando factura en su calidad de vida. Ahora está en lista de espera en Zaragoza y en Teruel para esta operación. Se muestra muy molesta porque considera que esta es una intervención sencilla que debería poder hacerse en Teruel y que, si no se hace, es porque no hay médicos.

Otro caso similar es el de Francisco, que tiene 80 años y tuvo que ser trasladado a Zaragoza a causa de una piedra la glándula salivar que le produce mucho dolor. En esta estancia en la capital aragonesa solo le trataron la infección que se le había producido (algo que podría hacer en Teruel si hubiera especialistas) y para resolver el problema necesita una operación para la que, según relató su mujer, tendrán que volver a Zaragoza.

La doctora Lahoz afirmó que esta situación es “un infierno” tanto para ella como para sus pacientes y lo consideró “una gravísima injusticia para ellos”.

El Departamento de Sanidad recordó que la Oferta Pública de Empleo para esta especialidad incluye quince plazas, entre las que están las tres plazas orgánicas del Hospital Obispo Polanco. El examen de la oposición ya se ha hecho y se ha publicado la relación de aprobados. Ahora se está en la fase de aportación de méritos para su baremación, ya que es un proceso de concurso-oposición.

Se estima que todo el proceso administrativo se demorará varios meses y que la previsión es que los especialistas tomen posesión de sus plazas en marzo o abril.

Teresa Lahoz también se mostró escéptica sobre que este proceso resuelva la situación ya que, aunque se cubrieran las vacantes, “luego se dan excedencias o comisiones de servicio”.

La especialista recordó que ella tiene suspendido de forma indefinida el traslado que pidió y le concedieron a Zaragoza y que esa plaza está ocupada ahora por una persona interina.