Aprobada una moción de Teruel Existe para mejorar los mapas de cobertura

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado aprobó una moción del senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, para que se mejoren los mapas de cobertura de banda ancha que se tienen en cuenta para las convocatorias de los planes de extensión de estas redes. El texto de la iniciativa fue transaccionada finalmente con los grupos parlamentarios del PP y el PSOE, y fue aprobada por amplia mayoría, sin votos en contra y solo cuatro abstenciones.

El texto finalmente aprobado insta al Gobierno central a “continuar consolidando y mejorando los mapas de cobertura de banda ancha, ya que son elementos fundamentales para los objetivos de las convocatorias de los planes ÚNICO o similares, así como a continuar promoviendo que España sea un referente en cuanto al despliegue de banda ancha de muy alta capacidad”.

En un segundo punto aboga por “seguir trabajando desde el consenso para garantizar la seguridad jurídica en el sector de telecomunicaciones en nuestro país, permitiendo a las empresas invertir y a la ciudadanía a tener mejores servicios de telecomunicaciones”.

Joaquín Egea manifestó durante la defensa de la moción que la pandemia ha sido un “espaldarazo definitivo para la digitalización de nuestra sociedad”, no solo en el ámbito económico y de las relaciones laborales sino también en la sociabilización, además de haber demostrado que pueden ser una potente herramienta en la lucha contra la despoblación porque permite “deslocalizar puestos de trabajo”.

Advirtió en este sentido que el proceso de extensión de la banda ancha “debe producirse en la totalidad del territorio de manera que no ahondemos la brecha digital existente que deja a territorios en desigualdades permanentes respecto a otros en cuanto a posibilidades de desarrollo”.

El senador de Teruel Existe recordó que el Gobierno actual se ha comprometido con su plan ÚNICO a que el desarrollo de la red de bancha ancha llegue en 2025 al cien por cien del territorio, pero alertó de que para las convocatorias de los planes de extensión “se utilizan mapas de cobertura de banda ancha que se basan en dos elementos que requieren, a nuestro entender, una estructura más adecuada para los objetivos que se persiguen sean satisfactorios”.

Indicó que por un lado se basan en datos ofrecidos por las propias operadoras de telecomunicaciones, “según hogares y no en función de territorio”, lo que lleva a la clasificación en zonas blancas y grises. Además, señaló que no especifican la tecnología que los soporta. “No reflejan la realidad del territorio ya que podemos observar varias casuísticas”, dijo Egea, como que a veces solo se lleva la fibra a los lugares más accesibles de un municipio dejando al resto sin red, o que no llegue a entidades locales menores aunque lo haga a la entidad mayor de la que dependen.

Además, se refirió a que desconocer las tecnologías que soportan las redes en estos municipios puede suponer “un problema de actualización de esta tecnología llegando a quedar obsoletas en muy poco tiempo”.