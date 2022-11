Aragón capta el 10 % de las subvenciones a entidades locales para innovación territorial y Teruel recibe 1,2 millones de euros

Por

Aragón ha conseguido captar el 10% de las subvenciones de la convocatoria estatal que hizo este año el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dirigida a la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial, la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación. De los 23 millones de euros repartidos en todo el Estado para este tipo de iniciativas, más de 2,2 millones se destinarán a Aragón, Comunidad donde Teruel es la más beneficiada con 12 proyectos y una subvención de casi 1,2 millones.



Algo parece estar cambiando en la concepción que tiene el Estado a la hora de repartir fondos para la lucha contra la despoblación. Frente ese reparto lineal que el año pasado hizo el Miteco distribuyendo la misma cantidad a todas las comunidades autónomas -algo más de medio millón de euros- para proyectos singulares de reto demográfico, y de recibir siempre Aragón como media entre el 3 y el 4 por ciento de acuerdo con su población, con estas subvenciones que acaban de conocerse ahora le ha correspondido el 10%, según la propuesta de resolución de las ayudas que ha hecho el Ministerio y que está comunicando a los beneficiarios.



Esta es la primera vez que desde el Gobierno de España se lanzaba una línea de ayudas directas mediante un proceso de concurrencia competitiva enfocado a luchar contra la despoblación, con la finalidad de dar respuesta a las demandas de los ayuntamientos y entidades locales, las organizaciones sin ánimo de lucro y el sector empresarial en territorios con problemas demográficos.



La convocatoria salió en el mes de mayo por un total de 16,2 millones de euros para atender esos tres ámbitos, el institucional, el empresarial y el ciudadano a través de las organizaciones sin ánimo de lucro asentadas en el territorio. A las entidades locales les correspondían 10.315.00 euros, si bien posteriormente la Vicepresidencia Tercera del Gobierno incrementó esa partida en 13.086.000 euros hasta sumar más de 23 millones para todo el Estado.



El Miteco destacó que más de 250 proyectos se beneficiarán de estas ayudas en los tres ámbitos para los que se convocaron. El más cuantioso por volumen de subvención (23 millones) y por número proyectos (188) es el de entidades locales, y dentro de este ámbito Aragón ha sido capaz de captar el 10% de las partidas ministeriales.



En concreto, la propuesta de resolución provisional de la convocatoria, que se encuentra en trámite de audiencia y no se ha publicado oficialmente todavía aunque este periódico ha tenido acceso a la documentación, contempla para Aragón 22 proyectos con una aportación estatal de 2.247.416 euros, un 9,7% de las ayudas previstas para el conjunto del país por este concepto.

Teruel es la provincia con más proyectos aprobados que recibirán subvención dentro de Aragón, un total de 12, lo que supone el 52%. Es decir, la provincia turolense se llevará más de la mitad de las ayudas destinadas a la comunidad autónoma dentro de este programa.



Los 12 proyectos turolenses aprobados, que están en trámite de audiencia y pendientes de confirmación oficial, suponen una subvención global por valor de 1.177.265 euros. A Huesca le han sido aprobados 6 proyectos con una ayuda de 818.305 euros, mientras que Zaragoza recibirá 251.846 euros para desarrollar otros 4 proyectos.



El comisionado aragonés para la lucha contra la despoblación, Javier Allué, valoró satisfactoriamente este mayor apoyo a Aragón y Teruel por su situación demográfica, tras tener conocimiento de la resolución provisional de las subvenciones.



“Nuestro peso de reto demográfico va creciendo poco a poco de forma paulatina”, destacó.

Allué dijo que mientras antes no se salía del 3% cuando se trataba del reparto de fondos estatales, con esta convocatoria a entidades locales para despoblación se ha “incrementado” el peso de Aragón a un 10%. El comisionado recordó que una “reivindicación histórica” de Aragón en Madrid ha sido la necesidad de atender el problema demográfico en función de la gravedad del territorio y que se creara un Fondo de Cohesión para tratarlo, como se ha conseguido al margen de estas convocatorias que también se están haciendo desde el Ministerio. Modelo de referencia

El director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, también manifestó que están satisfechos con el cambio de actitud que está habiendo desde Madrid sobre el reparto igualitario para hacer frente al problema demográfico.



Apuntó que en cualquier caso están “expectantes” de ver cómo desarrolla el Gobierno el Plan de 130 medidas y los 10.000 millones de euros anunciados.

Salvador aseguró que desde el Miteco se ha estado trabajando en un modelo similar al impulsado previamente desde Aragón, donde existe también un Fondo de Cohesión desde hace años, que reconoció que no estaba exento de dificultades pero que se está enfocando bien. Reiteró su satisfacción por que desde Madrid se esté avanzando en otro modelo de reparto que tenga en cuenta la gravedad de la situación de cada territorio, y aseguró que “los fondos que vengan serán bienvenidos”.



Aparte de estos proyectos, están pendientes de darse a conocer los de empresas y entidades sin ánimo de lucro, y el Miteco anunció que va a hacer una próxima convocatoria de ayudas por 33 millones para esta misma finalidad. Propuestas turolenses

Los proyectos turolenses aprobados por el Miteco dentro de las subvenciones a entidades locales coinciden en ser propuestas que destacan las potencialidades de la provincia. Entre ellas está la iniciativa de la DPT Vente a Teruel, una oficina contra la despoblación para vender la provincia como un territorio lleno de oportunidades, que recibirá 257.582 euros, según la propuesta de la resolución. En la relación de proyectos propuestos para ser subvencionados está también la iniciativa Albasterspain del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo con una subvención de 152.615 euros, y el Ayuntamiento de Mas de las Matas con una oficina de asesoramiento agroalimentario para este municipio, Aguaviva y La Ginebrosa (73.234 euros).



El proyecto del Ayuntamiento de Molinos, Vivo en Molinos, acciones ante la despoblación rural, percibirá una subvención de 50.183 euros, y el de La Portellada 25.546 euros para la iniciativa Quiero crear un proyecto de vida en La Portellada.



También están propuestos para ser subvencionados los siguientes proyectos: Manantiales verdes: un recorrido por los sentidos (25.000 euros), del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins; SeRural: sostenibilidad territorial mediante comunidades energéticas en áreas rurales, de Ejulve (118.885 euros); Nueva vida para Fuentespalda (41.349 euros); un estudio de viabilidad para el emprendimiento desde la perspectiva de género en Javalambre del Ayuntamiento de Arcos de las Salinas (51.120 euros).



En la relación figuran por otra parte la Comunidad de Albarracín con el proyecto Fungalia, una alianza territorial para la coinnovación micológica como motor de desarrollo rural sostenible frente al reto demográfico (187.998); Geactiva, una oficina de desarrollo local impulsada por el Ayuntamiento de Gea de Albarracín (108.960 euros); e Impulsa Venta del Barro, del Ayuntamiento de La Puebla de Híjar (84.793 euros).