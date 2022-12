Aragón considera "el colmo de las risas" que se puntúe a Sevilla por su despoblación y también llevará a los tribunales la elección de la Agencia Espacial

Por

El Gobierno de Aragón cree que en el proceso para designar la sede de la Agencia Espacial a la que optaba Teruel, "el colmo de las risas" está en que se haya valorado la candidatura de Sevilla por la despoblación, tratándose de la cuarta ciudad de España, con más de 600.000 habitantes.



"Ha perdido unos pocos y ya parece sufrir el drama despoblación", ha lamentado, en declaraciones proporcionadas por el Gobierno de Aragón el director general de Investigación e Innovación, Ramón Guirado, quien ha insistido en que el Ejecutivo aragonés, que ya recurrió ante el Supremo los requisitos previos que debía tener la ciudad que quisiera ser sede de la futura agencia, va a volver a acudir a la justicia para que analice la resolución definitiva y la adjudicación a Sevilla.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la resolución, donde se especifica que el Gobierno de España descartó la candidatura de Teruel por "deficiencias técnicas" referidas a la carencia de conexiones internacionales áreas, a la falta de presencia en el sector aeroespacial y de instituciones de investigación relacionadas con el mismo, y a "indefiniciones" en relación a la sede provisional ofrecida.



"A medida que vamos sabiendo más sobre el procedimiento estamos más convencidos del paripé que se ha hecho", ha lamentado Guirado, quien considera "indignante" que para descartar la candidatura de Teruel el Estado diga que no hay investigación en el sector.



En el dossier de la candidatura, publicado en la web Aragón Investiga desde hace semanas en virtud de la "transparencia" en la que "cree" el Gobierno de Aragón, se expresa "claramente" lo que hace en Teruel el Centro de Investigación de Ciencias del Cosmos (CEFCA), provincia que cuenta con una infraestructura científico-técnica singular en la que el propio Estado invierte un millón al año, ha recordado Guirado.



Pero además, este centro participa en el seguimiento de dos misiones espaciales de la UE, por lo que es "muy insultante" que ahora digan que en Teruel no hay "nada de investigación".



Ha rechazado también que el Estado dudara de "quién iba a pagar la luz o el agua" en las dos plantas que había ofrecido como sede el Gobierno de Aragón en uno de sus edificios cuando no se ha considerado siquiera la "opción B", que era ocupar íntegramente el edificio de oficinas llamado la Casa Blanca.



Por todo ello, si la designación de la sede fue un examen, "no ha estado bien corregido", ha enfatizado Guirado, quien ha agregado que "seguramente" el recurso por los requisitos presentado ante el Supremo "no les hizo ilusión".



Ha advertido, en este sentido, que "ahora toca pedir a la justicia que revise el examen", lo que significa que el Gobierno de Aragón recurrirá la resolución ante el Tribunal Supremo.



"Estamos en total desacuerdo con esta evaluación y exigimos la tan cacareada transparencia por parte del Estado", ha agregado.



El Gobierno de Aragón pide conocer los dossieres del resto de candidaturas y cómo se han puntuado estas, porque todo este proceso "no es de recibo", ha concluido el director general.