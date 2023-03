Dos F18 y un A400 vuelan sobre los asistentes a la jornada de puertas abiertas del aeropuerto

Por

La jornada de puertas abiertas a la ciudadanía organizada para celebrar los diez años de andadura del Aeropuerto de Teruel congregaron finalmente a 9.500 personas, algunas menos de las esperadas, de las que un 35% llegaron en el autobús gratuito puesto a disposición de los turolenses por la organización. Los asistentes pudieron disfrutar de la exposición en la campa de estacionamiento de varias aeronaves y visitar el nuevo hangar con capacidad para dos A-380, que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros. Al mediodía volaron sobre sus cabezas dos F18 y un Airbus A400 apodado Grizzly del Ala 15 del Ejército del Aire.



Entre los visitantes destacaba la presencia de familias turolenses al completo que querían acercarse a los aviones que habitualmente sólo ven desde la autovía. Pero también acudieron desde las provincias vecinas de Zaragoza, Castellón y Valencia, entre otras, numerosas personas aficionadas a la aviación.



Una hora antes de la apertura de puertas, ya habían llegado a las instalaciones muchas personas en tres de los autobuses que partían desde Dinópolis, además de en vehículos particulares.



También en autobús pero desde Madrid llegó un grupo de 40 personas del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid. Aunque la visita a este aeropuerto del alumnado se ha convertido en una cita anual, en esta ocasión quisieron compartir la jornada conmemorativa.



Dos de los tres camiones de bomberos de los que dispone el Aeropuerto de Teruel eran los primeros vehículos que se encontraban los visitantes. Su particularidad es que cuentan con dos monitores para proyectar agua desde la cabina, además de espuma y polvos de extinción ABC. Alberto explicó que su labor es sobre todo preventiva dado que el aéreo es un sector muy seguro.



Al lado, se encontraba una máquina quitanieves de la demarcación de carreteras del Estado en Aragón del Ministerio de Transportes.



Y tras los vehículos terrestres, comenzaban a aparecer las aeronaves, como un helicóptero EC 135 de la base de medios aéreos de Aragón ubicada en Zaragoza que la Policía Nacional utiliza para dar apoyo a cualquier unidad policial que lo solicita, para realizar vuelos de patrulla y de seguridad ciudadana, y para colaborar en dispositivos con gran afluencia de público, como pueden ser las fiestas de la Vaquilla o Las Bodas de Isabel.



El inspector jefe Francisco Mir explicó que además contaban con un dron desarrollado por la propia Policía Nacional en Madrid con capacidad para el transporte de material y labores humanitarias, que además puede transportar personas, aunque de momento esta actividad no está autorizada.



Según Mir, los drones son utilizados en su trabajo diario para labores de vigilancia y seguimiento y les han permitido realizar más operaciones de grabación y transmisión de vídeo dado que ya no dependen solo de los helicópteros. “De esta manera, podemos dar cobertura a un mayor número de servicios”, dijo.



También el Ejército de Tierra mostró una aeronave del sistema RPAS Searcher MK-III, que tiene un peso de media tonelada, y su correspondiente unidad de control, explicó el capitán Álvaro Cabezas.



El Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (Grosa IV/1) con sede en la base Conde de Gazola de León y perteneciente al Regimiento de Inteligencia número 1, participó en los actos de celebración del décimo aniversario del Aeropuerto de Teruel, donde anunció que tiene previsto realizar una campaña de vuelo en esta infraestructura durante los meses de abril y mayo. Durante la misma, se desarrollarán operaciones de vuelo y apoyo a diversos ejercicios que llevará a cabo el Ejército de Tierra. Vuelos

Del Ejército del Aire, acudieron desde la Base Aérea de Zaragoza el Ala 31 y el Ala 15. De esta última eran los dos F18 que al mediodía volaron sobre los asistentes, así como del A400 utilizado para el transporte táctico y logístico que lo hizo más tarde.



Entre tanto, la Guardia Civil distribuyó en cinco carpas a equipo de Tráfico, Seprona, Ereim y Tedax. Además, mostraron un helicóptero H135 y un avión CN235 llegados desde la base aérea de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.



El comandante jefe de Operaciones de la Comandancia de Teruel, Alberto Zafra, explicó que ésta y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 5 de Zaragoza habían aportado 74 efectivos a la jornada, muchos de los cuales se encargaron del dispositivo de tráfico y de seguridad vial. Su labor, junto a los aparcamientos habilitados en la zona sur y en la industrial y el autobús lanzadera, posibilitaron que en esta ocasión no se repitieran los atascos de hace 5 años.



El pequeño Joan estaba encantado por dos motivos: porque los miembros del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) de la Guardia Civil le dijeron que ellos también habían empezado escalando como él y porque pudo ver de cerca aviones, un vehículo en el que nunca ha montado.



Diego, entre tanto, lo que más le había gustado era subir a las motos de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Además, compró un avión de corcho, el primero de su colección.



Cerca del A380 de Etihad, un padre le dijo a su hijo: “Con estos aviones podemos ir al fin del mundo, a Australia a ver canguros”. Y el pequeño afirmó con rotundidad: “Hoy llegamos”.



La jornada tenía como propósito mostrar a la ciudadanía las instalaciones aeroportuarias y las actividades que allí se realizan y quizá alguno de los niños y niñas que este sábado las visitaron podrán trabajar en ellas.



Y para los que lo quieren ser pilotos, Airpull Aviation Academy les mostró un Pipper PA 34.200 que utilizan para entrenar y obtener la licencia de multimotor. Esta escuela utiliza el Aeropuerto de Teruel para vuelos nocturnos y para el viaje de fin de curso de 6 horas de duración y visita a tres aeródromos que obligatoriamente deben hacer.