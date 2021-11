Los constructores piden mejorar la imagen de la entrada a la ciudad de Teruel por la carretera de Alcañiz

Teruel Centro, la principal entrada a Teruel desde la Autovía A-23, que es el eje de comunicación más importante del municipio, tendría que tener una imagen más acorde a la de una ciudad del siglo XXI que a la de un municipio de mediados de los años 70. Las segundas residencias que en su día se construyeron lo hicieron a partir del último tercio del siglo pasado y el trazado urbano no ha evolucionado desde entonces. Ahora, con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en marcha, hay que plantearse cómo va a ser el desarrollo del acceso más frecuentado a Teruel, que se verá complementado además con la cercanía al nuevo hospital del Planizar.

Desde CEOE-Teruel se presentaron sugerencias al Avance del PGOU en la línea de modificar lo previsto en el documento principal que apenas cambiaba lo recogido en el Plan de 1985 incluso era más restrictivo todavía.

CEOE recogía las demandas de una de sus Asociaciones, la de Construcción. “Tenemos que pensar qué modelo de ciudad queremos para Teruel”, asegura el presidente de la Asociación Provincial de Constructores, Pedro Rodríguez. En su opinión, la ciudad tiene tres entradas principales desde la autovía, pero la Centro se puede considerar la principal. “Hay que ver si queremos entrar a una ciudad como si entráramos a un pueblo, con casitas bajas o a una capital”, apunta y considera que este acceso desde Teruel Centro desde la autovía debería ser acorde a esa imagen de ciudad, al menos hasta la ronda de barrios que es en la actualidad “una vía de gran capacidad, que va a parar a otra más estrecha como es la carretera del Alcañiz”.

“Para dar ambiente de ciudad hay que pensar en la edificabilidad de la carretera de Alcañiz hasta esta vía, que en la actualidad es escasa”, apunta. En este sentido, desde la asociación, a través de la CEOE, presentaron sugerencias al Avance del Plan General de Ordenación Urbana para incrementarla.

“Tenemos que pensar qué hacemos con esta entrada para darle idea de ciudad, con unos accesos amplios y fáciles hasta la ronda de barrios, igualmente hay que hacer unos accesos al hospital prácticos y rápidos”, considera.

Rodríguez reconoce que este modelo de ciudad que plantea la asociación, donde sea fácil acceder y circular por ella es complicado, “pero habría que abordar este asunto de la ciudad antes que otros que son más complicados”, como por ejemplo el barrio del Arrabal, una zona que es difícil de acometer, igual que ocurre con el Centro, que hay que abordarlos también pero lo principal, en su opinión, es tener unos buenos accesos a Teruel.

“Tenemos que hacer ciudad, pero no se están tomando las medidas para ello, adecuadas a los tiempos que vivimos y a las circunstancias reales de la circulación por una de las principales entradas”, comenta y agrega que desde la asociación plantean subir la volumetría de la edificación prevista, hacer espacios agradables y que den sensación de que se entra a una ciudad al menos hasta la rotonda de la vía perimetral.

Otros proyectos

A partir de ahí hay otros proyectos en el eje de la carretera Alcañiz que complementaría esa necesidad de vivienda en la entrada Centro de la ciudad, como la ampliación de la universidad en el antiguo colegio Anejas, cuyo proyecto está previsto entregar al Ayuntamiento antes de fin de año.

El consistorio ha solicitado además el traslado del parque de maquinaria al Gobierno de Aragón donde se permite una variedad de usos residencial, servicios y cultural-docente y donde se prevé impulsar políticas de vivienda pública. En el Avance se plantea la construcción de 50 viviendas.

En la modificación de esta zona de la carretera Alcañiz, ha tomado la delantera la iniciativa privada con la construcción de un nuevo Mercadona, que abrirá al público en las próximas semanas.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, señala que ven con buenos ojos la propuesta que la CEOE, de la mano de la Asociación de Constructores, hizo como sugerencia al avance del PGOU.

“La propuesta sería reproducir la actual entrada a Teruel desde Valencia, una primera línea de edificaciones en altura y detrás viviendas unifamiliares”, comenta pero para ello se ha desistir del proyecto de urbanización de la Junta de Compensación de la Ampliación de Las Viñas y así incluir la nueva propuesta en el documento del Plan General que se presentará para la aprobación inicial. Pero será la Junta la que tome la decisión.

En cualquier caso, Cruzado aclara que si se incluye una nueva bolsa de viviendas en la carretera de Alcañiz, cuyo número se tendrá que determinar, habría que eliminarlas de los proyectado para otras zonas residenciales en el avance. Este documento planteaba un crecimiento de 5.000 viviendas en los próximos 20 años apostando por un modelo de ciudad compacta.

El Ayuntamiento y los representantes de la Junta de Compensación se van a reunir en los próximas semanas para concretar una propuesta que tendrá que ser luego estudiada en asamblea por los propietarios adheridos.

Este área de actuación está formada por 42 fincas, situadas entre la ermita de San Cristóbal y la gasolinera Civera, de las que 15 propietarios están expropiados desde 2018, pero el proceso se ha alargado en el tiempo y no se ha hecho efectivo. Se trata de un grupo de propietarios que no se sumaron en su momento a la junta de compensación por no estar de acuerdo con el proyecto presentado que ven en la posibilidad de que se modifique la edificación prevista en al carretera de Alcañiz una nueva oportunidad para empezar de cero.

Se trata de los polígono 4, 5, 6 y 8. En el caso de los polígono 9 y 10 la Asociación para la Defensa de Las Viñas Norte y Planizar reclama planeamiento y servicios para esta zona colindante a la anterior, que han mostrado su desacuerdo con el planeamiento previsto en el avance del PGOU.