El 30 % de los médicos en activo de Teruel se jubilarán en diez años

La provincia de Teruel tiene 157 médicos en activo de entre 55 y 64 años, lo que supone que en diez años se habrán jubilado el 30% de los facultativos que actualmente prestan servicio, que son 514. Este es uno de los datos más destacados de la Estadística de profesionales sanitarios colegiados del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2023.



Teruel tenía el año pasado 712 médicos colegiados (366 hombres y 346 mujeres), los mismos que el año anterior. Sin embargo, en un año ha descendido un 2,28% el número de colegiados no jubilados, ya que eran 514 (235 hombres y 279 mujeres), frente a los 526 del año 2022. Se han jubilado doce profesionales y son ahora 198, un 6,45% más que en el año anterior.



El envejecimiento de los galenos turolenses se refleja en que el 59% de los colegiados tienen 55 o más años. En concreto, 157 están en la franja de 55 a 64 años; 148 tienen entre 65 y 69 años y 113 han cumplido 70 o más años.



Mientras, hay 107 de son menores de 35 años, 91 tienen entre 35 y 44 años y 106, entre 54 y 54.



En Aragón, en número de médicos jubilados era en 2023 de 9.856 (4.403 hombres y 5.453 mujeres) de los que no estaban jubilados 7.514 y los jubilados eran 2.342. Había 2.017 facultativos de 55 a 64 años, por lo que el 27% de los colegiados se retirará en diez años.



El número de médicos colegiados aumentó en todas las comunidades autónomas en 2023, y sólo descendió en la ciudad autónoma de Melilla (-4,0%). Los mayores incrementos se dieron en Cantabria (5,4%), Canarias (3,9%) e Islas Baleares (3,8%). Y los menores en la ciudad autónoma de Ceuta (0,8%), Aragón (1,9%) y Castilla-La Mancha (2,6%). Las tasas más elevadas de médicos se dieron en Principado de Asturias (7,32 por cada 1.000 habitantes), Aragón (7,31) y Comunidad de Madrid (7,25). Y las más bajas en las ciudades autónomas de Melilla (3,59) y Ceuta (4,41), y en Castilla-La Mancha (4,89). Enfermeros

El número de enfermeros colegiados en la provincia de Teruel se ha incrementado un 6%, con 63 profesionales más, pasando de 1.043 profesionales en 2022 a 1.106 en 2023. El 88 % de los colegiados son mujeres (978) y 128 son hombres.



El 20 % de los colegiados en enfermería se jubilarán en los próximos diez años ya que hay 218 con 55 o más años.



En Aragón el número de enfermeros es de 9.807 (1.254 hombres y 8.553 mujeres). En este caso el crecimiento del profesionales es de un 3% con un total de 290 colegiados más que en 2022. En la comunidad, la tasa de enfermeros es de 727 profesionales por 100.000 habitantes, 15 puntos más que la media nacional.



En cuanto a los psicólogos, Aragón está entre las comunidades con menor tasa de profesionales, con 67 psicólogos por 100.000 habitantes, 16 puntos menos que la media nacional.



En números absolutos, en 2023, la comunidad contaba con un total de 906 psicólogos (155 hombres y 751 hombres), en Teruel eran 76 profesionales de los que trece eran hombres y 63, mujeres.



El número de profesionales sanitarios colegiados en España se situó en 975.243 en 2023, un 3% más que en el año anterior. Por sexo, 302.009 eran hombres (un 2,4% más) y 673.234 mujeres (un 3,4% más). Los colectivos mayoritarios fueron los de enfermeros (35,5% del total), médicos (30,9%) y farmacéuticos (8,2%).

Cuatro vacantes de especialistas sin adjudicar

El Servicio Aragonés de Salud ha realizado esta semana un nuevo llamamiento centralizado para cubrir vacantes de médicos especialistas y algunas de las ofertadas en los hospitales turolenses no se han podido adjudicar.

Ningún especialista se interesó por una interinidad por vacante de plaza de Oncología médica en el Hospital Obispo Polanco de la capital.



Las otras tres plazas sin asignar han sido en el Hospital de Alcañiz, una de traumatología y dos de Urología. Sí que se han adjudicado tres de Medicina Intensiva y dos de Traumatología en Teruel. En el centro bajoaragonés se han cubierto dos vacantes de Cirugía General y del Aparato Digestivo y una de Traumatología.