El 86 % de los estudiantes de Enfermería y Psicología de Teruel optan por AstraZeneca en la segunda dosis

Los estudiantes de Enfermería y Psicología del Campus de Teruel a los que administraron su primera dosis de vacuna contra la covid-19 del laboratorio AstraZeneca, en febrero, comenzaron el lunes a recibir su segunda dosis. Existía la posibilidad de completar la inmunización con este fármaco o con Pfizer y mayoritariamente han optado por el que ya les pusieron para la primera.

A diferencia del resto de los campus, en el de Teruel se vacunó con AstraZeneca y este martes se hará con Pfizer. De los 276 estudiantes, estaban citados 239 para completar su pauta con AstraZeneca, lo que supone el 86 % del total. Además, algunos que no aparecían en los listados también acudieron al centro de vacunación Teruel Ensanche por lo que para hoy, con Pfizer, habrá una treintena de personas.

La opinión mayoritaria de los alumnos era que parecía más lógico continuar con el mismo fármaco que ya habían recibido, como explicaba Izarbe, una de las estudiantes de Psicología al que administraron su segunda dosis de vacuna en el centro de vacunación de Teruel Ensanche.

Su compañero Javier también comentaba que había pocos estudios sobre compatibilizar los preparados de dos laboratorios y por ello consideraba más segura esta fórmula.

Los universitarios habían tomado esa decisión, a pesar de que todos recordaban leves efectos secundarios de la primera dosis, sobre todo fiebre.

Y es que consideran que es imprescindible la vacunación para para superar la crisis sanitaria. “Es fundamental vacunarse, al final es la herramienta más poderosa que tenemos para acabar con esta pandemia y hay que utilizarla. Sí o sí hay que vacunarse”, argumentó Javier, quien añadió que la inmunización da seguridad tanto para ellos como para los colectivos con los que trabajan.

En esta misma línea, Izarbe insistía en que “es bastante importante vacunarse, sobre todo para que no haya saturación en los hospitales y que esto se convierta en una enfermedad como una gripe y no con las consecuencias que está habiendo”. María, también alumna de Psicología, destacó que ir vacunando a la gente joven contribuirá a que no aparezcan síntomas tan graves, no se ocupen tantas camas en los hospitales y se pueda volver antes a una vida normal.

La responsable del centro de vacunación, María José Fernández, indicó que la jornada había transcurrido con normalidad yc que solo serán unos 30 estudiantes los que se prevé vacunar hoy con Pfizer. Asimismo, la sanitaria recordó que la semana que viene se empezará a administrar la segunda dosis a los profesionales de los colectivos esenciales que tienen una dosis de AstraZeneca y que llevan tiempo esperando a completar su inmunización.

Fernández destacó que este mes van a llegar muchas vacunas. “Queremos que vayan abriendo más grupos de edad para poder seguir vacunando y que se llegue a la mayor cantidad posible de población”, comentó.

El centro no ha pedido refuerzo de enfermería para este previsible incremento de actividad, si bien se mantendrán hasta mediados de octubre los cuatro contratos que se hicieron en junio pasado.

El Gobierno de Aragón explicó en una nota de prensa que ayer había comenzado la administración de las segundas dosis a los estudiantes de Ciencias de la Salud, Psicología y Trabajo Social que el pasado mes de febrero recibieron la primera dosis con AstraZeneca. El Departamento de Sanidad puntualizó que, tal y como se estableció en la Comisión de Salud Pública y en un acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad, estas personas serán vacunadas preferentemente con Pfizer, si bien pueden escoger ser inmunizadas con AstraZeneca previa firma de un consentimiento informado. De este modo, se ha ofertado a los estudiantes dos citas, una con cada vacuna, para que puedan escoger la opción que consideren.