El Ayuntamiento de Teruel confirma que no podrá salvar casi ningún árbol en las obras de San Vicente de Paúl

El Ayuntamiento de Teruel no podrá salvar casi ningún árbol en la calle San Vicente de Paúl debido a su mal estado o a las afecciones de sus raíces a infraestructuras, y sustituirá los actuales ejemplares por otros. Así lo confirmó tras la visita realizada por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, técnicos municipales y redactores del proyecto, junto a representantes de la empresa adjudicataria, de los vecinos y de la asociación Acacia para revisar el arbolado de esta calle, que se encuentra en obras para mejorar la accesibilidad.

Buj se había comprometido con los vecinos a estudiar in situ con ellos el estado de los árboles, una vez levantadas las aceras, antes de continuar con la ejecución del proyecto con el fin de mantener todos los árboles que se pudiera. “Hemos podido comprobar que difícilmente estos árboles pueden continuar en pie, puesto que las afecciones de las raíces en los edificios, en las tuberías y en las aceras, o el mal crecimiento que han tenido, hacen prácticamente inviable que se puedan conservar, salvo unos pocos que sí van a continuar”, indicó.

Accesibilidad

La alcaldesa recordó que se trata de una obra de accesibilidad financiada con fondos europeos. “Estamos aquí para hacer que todo Teruel sea accesible y esta obra va a cumplir su función. En ningún caso se quita un árbol sin poner otro: los árboles van a ser sustituidos por una especie muy parecida físicamente, pero que no genera afecciones a las aceras, saneamientos o equipamientos, y tiene mayor resistencia a enfermedades y no genera alergias a las personas. En definitiva, se hace una sustitución de una especie de árboles que daban muchos problemas por otra que no los da”, dijo.

“Había vecinos que tenían un sentimiento muy especial hacia estos árboles. Me comprometí a ver si alguno podía permanecer, y finalmente va a ser en un número muy reducido. El Ayuntamiento cuando actúa lo hace por algo, con informes técnicos y de forma motivada. Ahora, con la aceras levantadas, se ha visto que esa es la mejor solución para todos los turolenses, porque aquí estamos velando por el interés general”, concluyó Buj.