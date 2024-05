El Ayuntamiento de Teruel lanza un video promocional de la ciudad con un nuevo enfoque joven y dinámico

Por

La capital turolense recibe cada año 200.000 visitantes y un total de 33.000 pernoctaciones y su objetivo es aumentar esas cifras con acciones promocionales y campañas publicitarias como la que ha puesto en marcha con el eslogan, Teruel, donde nacen las estrellas.



Si la semana el Ayuntamiento presentaba su nueva imagen de marca, hoy ha dado a conocer un audiovisual que ofrece una imagen de la ciudad joven y dinámica y que ha sido realizada íntegramente por turolenses. “Promocionamos la ciudad a través del talento de los turolenses. Tanto el equipo de grabación como los protagonistas de la cinta...todos son profesionales de Teruel”, ha destacado la alcaldesa quien ha reiterado que no hace falta buscar en otros lugares porque en Teruel tenemos mucho talento”.



La empresa Imago Entertaiment ha sido la encargada de rodar el video para el que hicieron falta 9 días de grabación en el mes de noviembre pasado y un equipo humano de 12 personas, todas ellas de Teruel, ha destacado Carlos Alonso, co-realizador y miembro de Imago Entertaiment. El audiovisual tiene una duración de 2 minutos y 22 segundos y de él se han extraído 5 píldoras con diferentes temáticas de la ciudad: naturaleza, lugares, patrimonio, Dinópolis y la noche de Teruel.

“ Se trata de un nuevo concepto de video con una estética de cine independiente de hoy, de cámara en mano y mucha naturalidad”, ha indicado Alonso que ha reconocido que ha sido todo un reto trabajar con el tema de las estrellas y la nocturnidad. El realizador de la cinta ha agradecido al Ayuntamiento la libertad con la que le han dejado trabajar lo que le ha permitido disfrutar mucho grabando, ha manifestado.



Cristina Esteban, co-guionista, ha explicado que ha querido dar una nueva visión de Teruel desde una perspectiva joven utilizando como protagonista a una chica mochilera que elige Teruel para pasar unos días y descubre la noche de la ciudad, su naturaleza, rincones, arquitectura...”Gracias a este rodaje he descubierto encantos que desconocía de Teruel, mi ciudad”, ha reconocido la guionista.



Isabel Cuesta, protagonista e imagen de campaña, ha tildado el rodaje como “una experiencia increíble con muchas horas de rodaje en la que he estado muy a gusto con todo el equipo que ha sido para mi como una familia”.



El concejal de Turismo del Ayuntamiento, Eduardo Suárez, ha dicho que con este nuevo video se da un paso más en la promoción de la ciudad con el que se intenta conquistar a un tipo de turista, joven y amante de la naturaleza, “que en Teruel se encuentra a cinco minutos andando desde el centro de la ciudad”. Suárez ha añadido que el audiovisual se difundirá por medio de las redes sociales y se llevará a ferias y eventos.



El Ayuntamiento de Teruel dio a conocer su nueva Marca Ciudad y claim la semana pasada, “Teruel, donde nacen las estrellas” que supone una notable modernización de los símbolos de la localidad dentro de una estrategia comunicativa para tener una mejor visibilidad y unificación de la entidad, más acorde y adaptada al entorno digital.



En la nueva marca se remarcan los atractivos turísticos de la ciudad como son el Mudéjar, la gastronomía, el amor…con el propósito de lograr una mayor conexión entre la ciudadanía y los símbolos municipales como son la estrella y el corazón al tiempo que el turista vea reflejados en la marca los valores, identidad y características de la ciudad y que la diferencian de otras ciudades.