El Ayuntamiento de Teruel se suma a los actos conmemorativos del Día de la Diabetes

El primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, ha mostrado todo el apoyo del Ayuntamiento de Teruel a la Asociación de Diabéticos de Teruel en el marco de los actos organizados con motivo del Día Mundial de la Diabetes este jueves, 14 de noviembre.



Un nutrido grupo de asociados ha asistido esta mañana al salón de plenos del Ayuntamiento donde la presidenta de la Asociación en Teruel, Encarna Gutierrez, ha leído un manifiesto en el que ha reivindicado educación , concienciación, asistencia y, especialmente igualdad.



Precisamente, el secretario de la asociación, Mario Tortajada, ha puesto el foco en la desigualdad existente, ya no sólo entre las distintas comunidades españolas sino también entre las provincias a la hora de acceder a medios para mejorar la calidad de la vida de los pacientes.



Tortajada ha señalado que en España hay 6 millones de personas afectadas por esta enfermedad y que en el caso de Teruel – ha precisado – afecta a un 9 o 10% de la población. Ha añadido que entre el 30% o 40% de la población no sabe que tiene diabetes al ser de tipo 2, es decir, el pancreas funciona a un 50% de su rendimiento. Con una buena alimentación y ejercicio saludable se puede controlar y retrasar la administración de insulina al contrario de lo que ocurre con el tipo 1 donde es necesario administrársela.



Llevar una vida saludable, cuidando la alimentación y haciendo regularmente ejercicio físico es fundamental para evitar esta patología que no es una dolencia “porque no duele y no se vé, pero que está ahí” ha subrayado el el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado.



Tras la lectura del manifiesto se ha colocado una pancarta en el balcón municipal en la que se puede leer el lema No necesito azúcar para vivir una vida dulce, con la que se pretende sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad