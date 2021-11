El Cefca retoma el pulso formativo como un valor añadido del centro de astrofísica

Por

El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) ha retomado el pulso formativo como centro en el que formar a nuevos profesionales a través de su personal científico, y de las instalaciones del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), a lo que ahora se suman los telescopios instalados en Galáctica. Dos nuevos doctorandos se han incorporado al centro, y un tercero lo hará en breve, mientras que continúa recibiendo a alumnos en prácticas a través de distintos convenios como el suscrito recientemente con la Universidad de Zaragoza para el nuevo Máster en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astroparticulas que ha empezado a impartirse este curso.



Son ya decenas de estudiantes de distintas ramas de la ciencia relacionadas con la actividad que desarrolla el Cefca los que han pasado por este centro de investigación, bien para formarse como científicos haciendo el doctorado, o para realizar prácticas y trabajos de fin de máster o de grado.



Con la incorporación de nuevos investigadores, y tras el paréntesis que ha supuesto la pandemia, el centro ha retomado esta actividad dirigida a colaborar con universidades en la formación de profesionales. Recientemente se publicó en el BOA el último convenio suscrito con la Universidad Complutense de Madrid para la realización de prácticas, y este pasado verano una clase de la Universidad de Suffolk acudió a hacer prácticas a Galáctica para trabajar con los telescopios de este centro de difusión y práctica de la astronomía.



A ello se suma la nueva incorporación de doctorandos que harán en el Cefca su tesis doctoral. Ya han llegado dos y una tercera investigadora procedente de Irán lo hará en breve. El nuevo Máster en Física del Universo de la Universidad de Zaragoza que ha comenzado este año también se espera que atraiga a alumnos en prácticas aunque a partir de 2022, ya que el primer curso se centra en formación teórica.



Durante la última década han salido cinco nuevos doctores del Cefca, y otros dos están pendientes de defender su tesis doctoral, a lo que hay que sumar los tres doctorandos que inician ahora el ciclo de cuatro años para hacerlo. Uno de ellos empezó hace un año, otro llegó hace una semana y la tercera persona, una mujer, se encuentra tramitando sus papeles para incorporarse ya que procede de Irán



Además, una veintena de estudiantes han realizado prácticas durante la última década, tanto en astrofísica como en ingeniería, procedentes de distintas universidades a través de los convenios suscritos. A ellos hay que sumar el grupo de estudiantes y profesores de la Hong Kong University que realizaron prácticas en 2019, y los que lo hicieron el pasado verano procedentes de la Universidad de Suffolk.



Carlos López San Juan, responsable del Área de Investigación del Cefca, aseguró que estas actividades formativas se enmarcan dentro de los diferentes convenios que tiene la institución con distintas entidades. Se refirió por otra parte a los convenios que son a título científico, no ya para formar a nuevos investigadores sino para compartir los datos de los proyectos J-PAS y J-PLUS.



El científico explicó que al no ser un centro de formación, si se quiere acoger a estudiantes para que hagan sus prácticas de fin de máster o de grado, es necesario firmar convenios con universidades “porque no tenemos capacidad de dar enseñanzas regladas”.



En casos como el convenio con la Universidad Complutense de Madrid firmado este año y que se publicó recientemente en el BOA, continuación de otro anterior, López San Juan indicó que permite al personal del Cefca ser director de trabajos de fin de máster o de fin grado. Fue el caso de una estudiante que realizó el pasado verano una estancia de dos meses y medio. Nuevo máster

Se tienen además convenios con otras universidades, como la de Zaragoza, ya que con el nuevo Máster en Física del Universo los alumnos podrán hacer sus prácticas en Teruel, aunque eso no será una realidad hasta el año que viene porque actualmente están centrados en su formación teórica.



Con la Politécnica de Teruel también se ha trabajado, recordó López San Juan, en este caso no para desarrollar trabajos de fin de grado y de máster en investigación astrofísica sino en ingeniería y gestión de datos, al haber trabajado en esos departamentos. Igualmente se colabora con universidades de otros países, como las de Munich y Bolonia, con las que se han firmado convenios.



Además de las instalaciones del Pico del Buitre, las de Galáctica en Arcos de las Salinas se han convertido en otro atractivo para atraer grupos de alumnos y profesores a hacer prácticas. A finales de 2019 lo hizo un grupo de la Universidad de Hong Kong, y el pasado verano lo hicieron de la Universidad de Suffolk, cuya sede está en Boston (EE UU) pero cuenta con un Campus Internacional en Madrid. En este caso, seis alumnos y dos profesores realizaron prácticas con los dos telescopios instalados en Galáctica. La intención, aseguró el responsable del Área de Investigación del Cefca, es que los telescopios de Galáctica se puedan seguir usando para este tipo de fines.



López San Juan consideró que estas actividades aportan un valor añadido puesto que se trata de una formación personalizada, durante la que el alumno recibe un seguimiento individual por parte de un científico del Cefca.



Lo que se hace es que el Cefca propone algún proyecto de investigación o algún desarrollo a nivel de ingeniería, se abre una convocatoria o bien se trabaja con una lista en la que los alumnos escogen. “Esa persona elige el proyecto y durante un periodo de varios meses ese estudiante tiene un supervisor en el Cefca y trabajan los dos juntos, mano a mano, para llevar ese proyecto”, indicó el investigador del centro astrofísico turolense.



De lo que se trata es de introducir a estas personas “en el mundo de la investigación, que tengan un primer contacto con un centro profesional o un primer equipo de ingeniería a nivel puntero, para que la gente se integre más allá del mundo académico y empiece la vida laboral”.



Aparte está el trabajo con los doctorandos, que se integran en el Cefca para realizar sus tesis dirigidas por científicos que trabajan en este centro. “Eso es una forma sin duda de atraer talento al final, porque es gente que ha pasado por un proceso de selección en el que se han presentado candidatos y al final escogemos a los mejores”, dijo López San Juan.



Estudiantes en prácticas y doctorandos proceden de carreras de Físicas, Ingeniería y también de Matemáticas, ya que en astronomía se maneja el tratamiento de datos masivo y hay gente de esta rama que acaba haciendo estudios de astrofísica, aunque lo más habitual es que procedan de los otros dos ámbitos.



Aparte de estos convenios para alumnos en prácticas, el Cefca cuenta con otros a nivel científico con instituciones como es el caso de la Universidad de Tartu en Estonia o las instituciones universitarias Chinas, que permite poder usar datos de J-PAS y J-PLUS, al igual que sucede con las instituciones brasileñas y españolas de la colaboración científica. No son por tanto convenios a nivel de formación sino de explotación científica de los datos.



Y desde el Cefca se tienen suscritos también convenios con otros proyectos para entablar colaboraciones, como es el caso del proyecto Euclid o el proyecto Weave, en el primer caso con la Agencia Espacial Europea para el estudio de la materia y energía oscura aportando información con los telescopios del OAJ, y en el segundo facilitando también datos para el espectrógrafo del telescopio William Herschel de La Palma.