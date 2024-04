El cupón de la Once del 12 de mayo anima a degustar los Suspiros de Amante

Los Suspiros de Amante, un dulce típico de la ciudad de Teruel, protagonizarán el cupón de la Once del domingo, 12 de mayo, perteneciente a la serie ¿Un dulce? Cinco millones y medio de cupones del Sueldazo del Fin de Semana, que se venderán a un precio de 2 euros por billete, animarán a conocer y degustar este dulce.

Chencho Muñoz, gerente de Pastelería Muñoz; Raquel Pérez, delegada de la Once Aragó; Ramón García, director de la Agencia de Teruel; y Tomás Benito, consejero territorial de Aragón, han presentado este cupón en la pastelería turolense.

Los Suspiros de Amante se inspiran en la trágica leyenda de los amantes de Teruel, Isabel y Diego. Son unas tartaletas de queso, que se elaboran con huevos, mantequilla, azúcar, queso de la zona y con olí masa quebrada.



El cupón del Sueldazo del Fin de Semana de la Once del 12 de mayo se dedicará a los Suspiros de Amante





"La leyenda de Diego de Marcilla e Isabel de Segura es una historia de amor y tragedia que tuvo lugar en la ciudad de Teruel en el siglo XIII. Dos jóvenes enamorados, de distintas clases sociales, y cuyo romance terminó en tragedia. Diego decidió emprender un viaje en busca de riquezas para poder casarse con Isabel. Durante su ausencia, Isabel fue prometida en matrimonio a otro hombre, pero ella decidió esperar a Diego. Cuando regresó, fue a buscar a Isabel, sin embargo, al ver a su amada en brazos de otro, sintió un fuerte dolor y murió de tristeza. Pocos días después, Isabel se coló en el funeral y besó a Diego, cayendo muerta en el instante", recuerda la Once en una nota de prensa.

Así, estos Supiros de Amante "surgen de una tragedia para convertirse en dulce bocado de quienes viven y visitan Teruel".

La serie ¿Un dulce? la componen 50 cupones, uno por cada provincia, pertenecientes a los sorteos de domingo. Se desarrolla en colaboración con la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), entre cuyos objetivos está defender y representar las necesidades de la pastelería artesana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la Once ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la Once se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.



"Todas las loterías de la Once componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque la Once se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización", señala la nota de prensa.