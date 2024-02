El director de la Escuela de Hostelería de Teruel dimite por la situación de la plantilla

El director del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, Luis Berzosa, presentó este martes su dimisión, aunque se hará efectiva a 30 de junio para no perjudicar el desarrollo del curso escolar. El motivo de la renuncia está en la política de personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades porque no se ha atendido su solicitud de regularizar la plantilla del CPIFP donde quedan varias plazas procedentes de cuando el centro era una sociedad mercantil. Desde el Gobierno de Aragón se aseguró que desde el 2014 se está haciendo una “transición ordenada” de estos puestos.

Berzosa señaló ayer que había tomado esta decisión a causa de “la inacción” por parte de la Administración educativa para “la regularización del personal laboral indefinido no fijo” de la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, una situación que lamentó que se sigue manteniendo desde hace diez años y que aún quedan ocho puestos.

“No estoy dispuesto a mantener mi puesto de trabajo haciendo ojos cerrados ante una situación que no es buena para el resto de funcionarios de Gobierno de Aragón y perjudicial también para estas personas que están en un vacío legal que no saben cómo se puede acabar”, justificó Berzosa que lamentó que nadie quiera asumir la responsabilidad sobre este tema y que hay “personas en una situación irregular”.

Valoración

Desde el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón no hicieron una valoración sobre la dimisión y recordaron que la Escuela de Hostelería nació como una empresa pública, con personal laboral, que impartía títulos propios, no oficiales y que no fue hasta, una vez recibidas las competencias en Educación por parte de la Comunidad, cuando pasó a depender del Departamento. En 2014, se decidió la disolución de la sociedad mercantil autonómica de capital íntegramente público y se creó el centro docente con la integración de su personal como personal laboral indefinido no fijo. Desde entonces, se han ido creando plazas de funcionario y solo restan ocho. Este Departamento, al igual que sus predecesores, apuesta por continuar “con la transición ordenada de estos puestos, con visos de jubilación entre 2 y 5 años”. La Consejería argumentó que lo contrario serían “despidos improcedentes”.

Luis Berzosa aseguró que hasta que finalice el curso va a continuar con su labor. “Sigo con los proyectos a futuro, sigo apostando por los proyectos de innovación nacional, incluso el incremento de la oferta educativa que estamos negociando ahora, sigo apostando incluso por lo que yo había imaginado de un hotel-escuela que sería junto con el de Madrid los únicos en España, público con residencia incluida para facilitar la llegada de estudiantes y poder paliar esas necesidades habitacionales que existen en Teruel”, detalló.

Asimismo, el recién dimitido director de la Escuela de Hostelería comentó que estaría dispuesto a dar marcha atrás en su decisión si desde Educación se retoma la situación y “son capaces de tomar decisiones”.