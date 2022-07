El Fondo de Cohesión beneficia a veintisiete ayuntamientos turolenses con 1,1 millones de euros

El Fondo de Cohesión Territorial de Aragón beneficiará a 27 ayuntamientos turolenses dentro de la línea más voluminosa de ayudas que ha sacado este año, destinada a la rehabilitación de viviendas municipales de alquiler para fijar población. Más de la mitad de los municipios de todo Aragón que han conseguido ayuda pertenecen a la provincia, mientras que la financiación total que recibirán supera el millón de euros.

Estas ayudas están enfocadas a fijar población en los pueblos facilitando a los municipios pequeños la rehabilitación de viviendas municipales para poder alquilarla a los nuevos pobladores o para que los jóvenes puedan asentarse.

Se trata de una de las tres líneas de ayudas del Fondo de Cohesión Territorial de este año, que en su conjunto suman casi 3 millones de euros dirigidos a los entes locales, pequeñas empresas, y asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades a lo largo de todo el ejercicio.

La línea más voluminosa de ayudas es la destinada a entidades locales para la rehabilitación de vivienda, por un montante total de 2,1 millones de euros, cuya resolución provisional apareció publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón.

Solicitudes

De las casi 200 solicitudes presentadas en todo Aragón, recibirán finalmente ayuda algo más de una cuarta parte, si bien más de la mitad fueron admitidas al cumplir con los requisitos, pero la limitación del crédito existente ha supuesto que solo puedan recibirlas 51 ayuntamientos.

En la convocatoria de este año para la rehabilitación de vivienda municipal de alquiler se presentaron en el conjunto de la Comunidad Autónoma 191 solicitudes, de ellas más de mitad procedentes de la provincia de Teruel con 101, seguida de Zaragoza con 57 y Huesca con 33.

En la resolución provisional, y de manera acorde con el número de solicitudes presentadas, Teruel acapara más de la mitad de las ayudas. De las 51 solicitudes que van a recibir dinero, 27 son de municipios turolenses: Tramacastiel, Jabaloyas, Libros, Alobras, Loscos, Monforte de Moyuela, Villanueva del Rebollar de la Sierra, El Pobo, Pozondón, Fórnoles, Moscardón, Cascante del Río, Cañada de Benatanduz, El Castellar, Torres de Albarracín, Monroyo, Lledó, Villar del Cobo, Burbáguena, Torrijas, Pozuel del Campo, Huesa del Común, Allepuz, Gea de Albarracín, Crivillén, San Agustín y Peralejos. Estos 27 municipios turolenses recibirán 1.111.830,53 euros para la rehabilitación de vivienda.

Valoraciones

De todas las solicitudes presentadas en el conjunto de Aragón, fueron admitidas y valoradas 139, de las cuales 71 correspondieron a municipios turolenses. No obstante, 88 fueron desestimadas al rebasarse la cuantía del crédito. Además, de todas las presentadas se desestimaron 45 solicitudes por no ajustarse a los requisitos de la convocatoria, de las cuales 24 habían sido presentadas por ayuntamientos turolenses. En otros tres casos los municipios renunciaron previamente, y en otros se dieron por desistidas al no subsanarse los requirimientos que se les hizo durante la instrucción.

En la misma resolución provisional se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a comarcas para la creación de itinerarios y miradores singulares de interés paisajístico, dotado en total con 170.000 euros. Se han estimado once solicitudes, tres de ellas en la provincia de Teruel. A la Comarca Sierra de Albarracín se le conceden 9.664,41 euros para varios miradores; la Comarca de Cuencas Mineras recibirá 5.499,45 euros para el mirador paisajístico en la cola del embalse de Cueva Foradada en Alcaine; y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos percibirá 10.000 euros para la señalización de la ruta geológica a la mina La Pintada de Gargallo.

El BOA ya publicó los días 14 y 22 de junio las resoluciones provisionales de las ayudas del Fondo de Cohesión de las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas privadas.