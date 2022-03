El grito por otro modelo de renovables tomará Zaragoza este domingo en una marcha convocada por Aliente

Por

El grito de "Renovables sí, pero no así" tomará las calles de Zaragoza este domingo en una manifestación convocada por Aliente (Alianza Energía y Territorio) para demostrar que "otro modelo de transición energética es posible, ante la implantación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos".



Representantes de las tres provincias de este grupo, conformado en Aragón por catorce plataformas, han presentado este miércoles las principales reivindicaciones de la marcha, que partirá a las 11.30 horas desde el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, hasta la plaza de España.



"Queremos un modelo que garantice que todo el mundo va a tener acceso a la energía, que es un bien básico, y que lo abordemos de una forma mucho más democrática y empoderando a la ciudadanía", ha señalado Javier Oquendo, representante en la mesa de las asociaciones de Teruel.



Como ha indicado al principio de su intervención, la manifestación no es en contra de las renovables, un mantra que siempre tienen que repetir, ni supone un enfrentamiento entre el mundo rural -donde se produce la energía- y el urbano -donde se consume en mayor medida-.



Por el contrario, piden un modelo de energías renovables que apueste por el autoconsumo y la generación distribuida, es decir, con pequeñas fuentes de energía que se instalen cerca de los puntos de consumo.



Frente a los macroproyectos que favorecen a unas pocas empresas, desde la plataforma apuestan por la gestión de organizaciones y ayuntamientos que produzcan la energía cerca de dónde se va a consumir, ha explicado Oquendo.



Y es que, como defiende la representante oscense, Teresa Bardají, la generación distribuida sería mucho más positiva que el modelo actual, que "va a ser un gran contribuyente a la despoblación y no va a suponer generación de puestos de trabajo ni riqueza", ya que esta riqueza actualmente se genera donde se consume y no en el medio rural donde se produce.



En cuanto al medioambiente, ha hecho énfasis en la gran pérdida de biodiversidad, ya que los molinos eólicos son una causa directa de la muerte de miles de aves como los quebrantahuesos o el milano rural, en peligro de extinción, a la que se unirá la deforestación para ganar terreno cultivable.



María Peña, de Zaragoza, ha incidido en que este modelo de producción va a cambiar la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, ya que los nuevos proyectos no cesan. "Prácticamente cada día cuando abrimos el BOA nos enteramos de nuevos proyectos y más molinos", ha señalado.



Además, Peña ha criticado que el Gobierno de Aragón está gestionando esta transición energética "de una manera en la que la ciudadanía no puede participar en absoluto", por lo que ha considerado la manifestación necesaria para que la población sea consciente: "El domingo daremos un paso más para decir que estamos aquí y queremos opinar sobre esto".



De momento, el colectivo Aliente ha presentado varias alegaciones en los proyectos que consideran "más hirientes" gracias a las aportaciones individuales, pero, como indica la activista, "cuando has hecho el esfuerzo máximo de presentarla a tiempo, te encuentras que hay cuatro más que hacer".



Entre las asociaciones presentes en la marcha estará la Plataforma el Mezquín por el Territorio, que ha denunciado a través de un comunicado que los proyectos presentados en esta zona del Bajo Aragón son "promovidos por empresas de fuera de la Comunidad y deudoras de fondos especuladores sin rostro, de dimensiones descomunales, dañinos para la economía y actividades tradicionales, para la diversidad ecológica, el patrimonio y el paisaje".



"No son el modelo que queremos y que necesitamos para una transición justa, ecológica y sostenible", han señalado desde la plataforma turolense, en la que defienden que "hay alternativas más justas, ecológicas y eficientes de encarar nuestro futuro energético".