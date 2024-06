El impuesto del Gobierno “al vertedero” obliga a subir la tasa de recogida de basuras en contra de la voluntad del Ayuntamiento de Teruel

Por

El Ayuntamiento de Teruel se ha visto obligado a incrementar la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras en un 35,7% por transposición de una directiva europea de obligado cumplimiento



La concejal de Hacienda, Carmen Romero explica que el consorcio número 8 que gestiona la recogida de residuos sólidos urbanos ha pasado de cobrarle al Ayuntamiento de 180.000 a 750.000 euros

Romero recalca que es un “impuesto, impuesto” y que “no lo desea el equipo de gobierno” que se ve obligado a ejecutarlo por imperativo legal y cuya recaudación no va a las arcas municipales, sino que se ingresa íntegramente en las arcas del Estado.



El impuesto, bautizado como “ tasazo ” , es una obligación para todos los ayuntamientos, sea cual sea su tamaño, marcado en la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que desarrolla una directiva de la UE. La norma, según recoge en su artículo 11, aplica el principio de "quien contamina paga " y establece el marco para los costes relativos a la gestión de residuos.



La concejal de Hacienda recuerda que mientras el Ayuntamiento de Teruel hace un año pagaba la tonelada de residuos a 12,40 euros, ahora la paga a 44 euros. “Es una subida notable, que se repercute al ciudadano para sufragar los gastos derivados de la gestión de residuos”, apunta la concejal que insiste que carece de todo afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento que tal como lo ingresa lo revierte al Gobierno Central. “Sabemos que es una medida muy impopular pero quiero dejar bien claro que no ha salido de nosotros”.



“Subir impuestos no es la política que practica el equipo de gobierno”, aclara Romero que recuerda que congeló los impuestos en este ejercicio a pesar de la subida generalizada de precios y de una elevada inflación con un incremento del 25% de la cesta de la compra. “A pesar de que el índice de precios se ha disparado en los últimos tiempos, el equipo de gobierno siempre ejerce una baja presión fiscal pensando en las familias que tienen problemas para llegar a fin de mes”, concluye la concejal.