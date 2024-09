Teruel celebra el Día del Mayor la próxima semana

Por

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad para responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el Siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades.



El Ayuntamiento de Teruel se suma un año más a esta celebración con el deseo de contribuir a la concienciación de la sociedad acerca de las necesidades de este importante sector de la población. E ste año lo hace con la celebración de dos actividades dirigidas a la población más veterana y experimentada que se celebrarán la próxima semana.



El martes 1 de octubre la banda turolense Mark y los Knopfler actuará en el Auditorio del Centro Sociocultural de San Julián a partir de las 18 horas donde ofrecerán un repertorio de músic a que a buen seguro gusta a los más mayores.



Celia Latorre, coordinadora de ACOMPAÑANDO-T, un programa impulsado por el Ayuntamiento para atender a personas que viven en situación de soledad no deseada, explica que el objetivo de este concierto es que se reúnan las personas de edad , se conozcan y pasen un rato agradable escuchado la música que hará rejuvenecer . Este año se va a fletar un autobús para que puedan disfrutar de esta actuación las personas mayores de toda la Comarca de Teruel.



Al día siguiente, el 2 de octubre, a las 11 horas en la sala Guadalaviar del centro de San Julián, profesionales del Banco España impartirán la charla que lleva por título, ¿Mi billete es auténtico? La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Carmen Romero, explica que las personas mayores son un colectivos vulnerable y están en el punto de mira de muchas estafas. Romero subraya que los fraudes a este colectivo son una amenaza muy real y hay organizaciones criminales especializadas en ello. Con esta charla de educación financiera se les ayudará a identificar billetes falsos y evitar así que les puedan dar gato por liebre, apunta .



“ Se trata de un t aller práctico donde vamos a redescubrir los billetes de euro y la lucha contra la falsificación y en el que se explicará n curiosidades del euro y el eurosistema, veremos billetes de euros y elementos de diseño y como no, nos enseñaran la comprobación de si nuestro billete es autentico”, añade.

Soledad no deseada Romero sostiene que el 1 de octubre es una fecha importante y un día especial para conmemorar el Día Internacional del Mayor. “ Para nosotros, los mayores son personas que nos dan a la sociedad toda su sabiduría y tenemos que cuidarlos y trabajar para garantizar todos los servicios, actividades culturales, oportunidades que se merecen”.



La concejal recuerda que desde el Ayuntamiento de Teruel se ofrecen distintos servicios como la Ayuda a Domicilio y Teleasistencia a todas las personas que lo necesiten. También se trabaja estrechamente con la Federación de Asociaciones Vecinales a través del programa Acompañando T que se ocupa de la denominada soledad no deseada. Romero recuerda que esta soledad afecta a un 13,4% de nuestra sociedad. En concreto a un 14,8% de mujeres y a un 12,1% de hombres