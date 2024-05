Una treintena de mujeres comparten experiencias para su empoderamiento

Por

Compartir experiencias que contribuyan a empoderarse es uno de los objetivos que se ha marcado la Red Aragonesa de Mujeres Vecinales (que forma parte de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, Cavaragón) para su cuarto encuentro que se está celebrando en Teruel con la participación de 30 mujeres de asociaciones vecinales de toda la comunidad.



La secretaria de la Federación de Vecinos de Teruel (FAVCT), Sonia García, explicó este sábado, tras la presentación de la jornada en el centro social San Julián, que durante dos días van a convivir y a poner en común las acciones que llevan a cabo en sus respectivas asociaciones y ver si pueden servir para ponerlas en prácticas en otras. “De estos encuentros salimos empoderadas y reforzadas”, aseguró García.



La organizadora del encuentro destacó que quienes se implican más en el movimiento vecinal y en trabajar por los barrios son las mujeres. Sin embargo, les falta dar el paso para estar al frente de las asociaciones. “También aquí vemos el techo de cristal, las mujeres lideramos de otra manera, en equipo, y eso nos hace que a veces no demos el paso hacia adelante”, comentó Sonia García.



Por otro lado, la secretaria de la FAVCT advirtió que “falta relevo generacional” que las jóvenes no se están involucrando en este tipo de movimientos y defendió la necesidad de un mayor liderazgo femenino que llegue a “todos los ámbitos”. Aseguró que hay pioneras no sólo al de los cuidados y que estos encuentros son fundamentales.



En la apertura de esta cita, junto a Sonia García, participaron la vicepresidenta de Cavaragón, Maricarmen Turégano; la diputada delegada de Igualdad en la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Beatriz Redón, y la concejala de Familia y Políticas Sociales, Carmen Romero. La vicepresidenta de Cavaragón se mostró encantada de volver a encontrarse con las participantes en esta reunión y recordó las dificultades y el esfuerzo que supone organizar estos encuentros.



Maricarmen Turégano afirmó que esta actividad conjunta es muy positiva y que contribuye a “lograr una sociedad más igualitaria”.



La diputada delegada de Igualdad dio la bienvenida a las mujeres de todo Aragón y agradeció a la Cava la organización de este encuentro que consideró “un sitio para encontrarse, compartir experiencias e ideas”.

“Quisiera destacar la labor que estáis realizando desde el movimiento vecinal con vuestras acciones y sé lo que cuesta conseguir las pequeñas cosas”, añadió Beatriz Redón.



Asimismo, la representante de la DPT agradeció que hayan querido contar con la exposición Pioneras durante estas jornadas porque es un proyecto del que están muy orgullosos ya que “visibiliza el papel de las mujeres de la provincia de Teruel que son referentes, muchas veces sin saberlo”.



La concejala de Bienestar Social y Familia agradeció a las organizadoras de este encuentro que hayan elegido la ciudad de Teruel para su celebración y les dio la bienvenida a la capital.

“Cada vez somos más pioneras y tenemos cada vez más importancia en la sociedad”, aseguró Carmen Romero, sobre le papel de la mujer.



La representante del Ayuntamiento de la capital, animó a las participantes en esta cita de la Red de Mujeres Vecinales a que disfruten del rico patrimonio y de la gastronomía de la ciudad.



La jornada incluyó un taller feminista sobre participación ciudadana y género, impartido por el equipo Aspasia, un proyecto del Laboratorio de la Dirección General del Gobierno Abierto e Innovación Social (LAAAB), en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAJ).



Por la tarde, tras una visita teatralizada al Modernismo turolense, se reanudó la actividad con la mesa redonda Pioneras, moderada por la periodista de DIARIO DE TERUEL Alicia Royo, en la que participaron Elisa Yuste, piloto de drones, Joaquina Edo, entrenadora de Taewondo, Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera, y Pilar Adrián, capitana enfermera de la Guardia Civil que contaron las dificultades que han tenido por ser mujeres en ámbitos profesionales tradicionalmente masculinizados.

Más interés en política local

La profesora de Antropología de la Universidad de Zaragoza María Rivasés dirigió el taller feminista en el encuentro de Mujeres Vecinales de Aragón que sirvió para dar a conocer el proyecto de participación ciudadana Aspasia que impulsa el Laboratorio de la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social (LAAB) en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para promover la participación ciudadana y política con perspectiva de género y la visibilidad de la mujer en los asuntos públicos.



Rivasés señaló que ese taller era excelente oportunidad para animar a las turolenses a sumarse a esta iniciativa.



Sobre las investigaciones que se están realizando, la especialista destacó que hay diferencias en los tipos de política que interesan a los hombres y a las mujeres. Mientras ellas se preocupan de la política local y los derechos reproductivos o infancia; ello se centran en la política internacional y el sueldo de los políticos.



Otra cuestión que la experta del LAAB destacó fue la falta de visibilidad en lugares públicos de las mujeres. En este sentido, aseguró que hay una enorme aportación femenina en las asociaciones con mucha implicación, sin embargo, casi no están presentes en la toma de decisiones y esto tiene que cambiar.